Le chef de la NASA soutient l'idée d'Elon Musk sur les moteurs à antimatière

·32·Technologie
Le chef de la NASA soutient l'idée d'Elon Musk sur les moteurs à antimatière

Les technologies d'antimatière, attendues pour révolutionner l'exploration spatiale, sont à nouveau sous les projecteurs. Jared Isaacman, administrateur de la NASA, a exprimé un avis positif sur l'idée proposée par le milliardaire Elon Musk d'utiliser des moteurs à antimatière pour les vols interstellaires. Bien que ces technologies soient encore au stade théorique, leur potentiel est considéré comme la seule source capable d'emmener l'humanité au-delà du système solaire. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son article.

L'antimatière est un ensemble de particules qui sont le « reflet dans le miroir » de la matière ordinaire. Par exemple, le positrone correspond à l'électron et l'antiproton au proton. Selon les lois de la physique, lorsqu'une matière et une antimatière entrent en collision, un processus d'annihilation se produit. Lors de ce processus, leur masse est presque entièrement libérée sous forme d'énergie. Ce processus est considéré comme la source d'énergie la plus puissante basée sur la formule E=mc2.

De nouvelles opportunités pour les vols spatiaux

Actuellement, les carburants chimiques utilisés pour les moteurs de fusées ont presque atteint leurs limites maximales. Avec les technologies existantes, atteindre Mars ou des planètes plus lointaines prendrait des années. Les moteurs à antimatière pourraient réduire cette distance de plusieurs ordres de grandeur. C'est pourquoi Elon Musk et les experts de la NASA considèrent cette direction comme le projet le plus prometteur pour l'avenir.

Elon Musk a récemment souligné sur ses réseaux sociaux que l'humanité devrait dépenser « un trillion de trillions de dollars » pour produire de l'antimatière afin de voyager vers d'autres systèmes stellaires. Cette prédiction intervient alors que le chef de SpaceX a consolidé sa position d'homme le plus riche du monde. Selon Musk, la véritable colonisation de l'espace ne pourra se faire qu'à travers une source d'énergie infinie.

Selon ixbt.com, le principal problème de l'utilisation de l'antimatière réside dans son coût extrêmement élevé et la difficulté de son stockage. Aujourd'hui, même les plus grands laboratoires du monde ne peuvent produire que de très petites quantités (en nanogrammes). Elle ne peut être conservée dans un récipient ordinaire, car toute collision avec n'importe quelle matière entraîne immédiatement une explosion.

Néanmoins, la collaboration entre la NASA et les entreprises privées pourrait servir de fondation pour mettre cette théorie en pratique. Le soutien de Jared Isaacman signifie que l'agence spatiale américaine est prête à abandonner les carburants traditionnels à l'avenir pour s'appuyer sur les avancées de la physique quantique. De telles technologies réduiraient non seulement le temps de voyage, mais permettraient également de réduire considérablement le poids des vaisseaux spatiaux.

En conclusion, bien que les moteurs à antimatière semblent encore relever de la science-fiction, l'unanimité entre des innovateurs comme Elon Musk et les dirigeants de la NASA montre que l'aspiration de l'humanité vers le voyage interstellaire est sérieuse. Dans les prochaines décennies, les recherches dans ce domaine devraient ouvrir une nouvelle ère de l'exploration spatiale.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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