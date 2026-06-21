SpaceX s'apprête à conquérir l'espace : le complexe Gigabay est presque terminé

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SpaceX s'apprête à conquérir l'espace : le complexe Gigabay est presque terminé

La société SpaceX, dirigée par Elon Musk, a franchi une étape cruciale vers la production de masse des fusées Starship. La partie principale du complexe Gigabay, situé dans la zone de Roberts Road en Floride, est achevée et les travaux de fermeture du toit ont commencé. Cette structure massive servira de centre d'assemblage et de maintenance pour les vaisseaux spatiaux. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son article.

Selon Julia Bergeron, spécialiste du suivi des sites de construction de SpaceX, les grues principales ont été retirées du complexe Gigabay en Floride, ce qui indique que la structure du bâtiment est totalement prête. Parallèlement, un bâtiment Gigabay similaire s'élève rapidement sur la base Starbase au Texas. Actuellement, l'installation du Texas a atteint la même hauteur que le complexe Megabay voisin.

Mille fusées par an : les plans ambitieux de Musk

Le projet Gigabay n'est pas qu'un simple hangar de plus. Selon Elon Musk, cet édifice deviendra l'un des plus grands bâtiments au monde selon certains paramètres. Sa mission principale est d'assembler et de mettre en service jusqu'à 1 000 vaisseaux Starship par an. Une telle capacité de production devrait concrétiser les plans de colonisation de Mars et de vols réguliers vers la Lune.

Le dirigeant de SpaceX a déclaré lors de ses interventions qu'une fois le système Starship pleinement opérationnel, l'entreprise sera capable de transporter 100 fois plus de charge utile dans l'espace que tous les autres fournisseurs réunis. Même si les concurrents triplaient leur cadence, SpaceX conserverait une domination absolue dans la logistique spatiale.

Modernisation des infrastructures et nouveaux tests

Actuellement, au cosmodrome de Starbase, non seulement de nouveaux bâtiments sont construits, mais les aires de lancement existantes sont également modernisées. En particulier, les spécialistes utilisent une grue à chenilles géante Liebherr LR11000 pour démonter les anciennes parties de la tour Mechazilla. Cette tour est un système unique conçu pour « attraper » le booster Super Heavy et le vaisseau Starship en plein vol lors de l'atterrissage.

En parallèle, les usines Starfactory continuent sans relâche les tests de nouveaux vaisseaux et boosters, l'installation des moteurs et la vérification des systèmes de refroidissement à eau. Au cours de l'année 2025, SpaceX a déjà réalisé avec succès cinq vols d'essai du système Starship.

La mise en service du complexe Gigabay marque pour SpaceX non seulement un exploit technique, mais aussi le début d'une nouvelle ère économique. La production de fusées à la chaîne réduira drastiquement les coûts d'accès à l'espace et accélérera le déploiement de la nouvelle génération de satellites Starlink en orbite.

SpaceXStarshipElon MuskGigabayEspace
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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