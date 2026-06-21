Nouvelle ère de l'exploration spatiale : le télescope Nancy Grace Roman est arrivé sur le site de lancement

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Nouvelle ère de l'exploration spatiale : le télescope Nancy Grace Roman est arrivé sur le site de lancement

L'observatoire infrarouge de nouvelle génération de la NASA, le télescope spatial Nancy Grace Roman, a franchi une étape cruciale pour le début de sa mission historique. Cet immense instrument scientifique a été transporté avec succès du centre de vols spatiaux Goddard de la NASA dans le Maryland vers le centre spatial Kennedy en Floride. Cet événement ouvre un nouveau chapitre dans l'étude des mystères de l'univers, notamment l'énergie noire et les exoplanètes. C'est ce qu'indique l'information de Ixbt.com.

Le processus de transport du télescope a présenté une complexité particulière. Des images prises par drone et publiées par le célèbre photographe spatial Jerry Pike montrent la barge Pegasus entrant au centre spatial Kennedy. Cette plateforme, utilisée par la NASA depuis des années pour le transport de charges lourdes, a assuré l'acheminement sécurisé du télescope. Selon ixbt.com, l'appareil passera désormais par les dernières étapes de préparation et de test avant le vol.

Observation à large champ et puissance du SpaceX Falcon Heavy

Le télescope Nancy Grace Roman (anciennement WFIRST) impressionne par ses capacités techniques. Il est capable d'observer l'univers sous un angle beaucoup plus large que le télescope James Webb. Cela permettra aux scientifiques de scanner de vastes régions de l'espace en peu de temps et de collecter des données statistiques. Les objectifs principaux de la mission incluent la détermination de la nature de l'énergie noire, l'observation des effets de lentille gravitationnelle et la recherche de milliers de nouvelles planètes hors du système solaire.

La tâche d'acheminer ce complexe scientifique sophistiqué en orbite a été confiée à l'une des fusées les plus puissantes de SpaceX : la Falcon Heavy. Cette fusée, composée de trois boosters, fournira la puissance nécessaire pour propulser le télescope vers les profondeurs de l'espace. Le lancement est prévu depuis le pas de tir LC-39A du centre spatial Kennedy.

Selon le planning actuel, le lancement de la mission est fixé au 30 août. Selon les experts, la mise en service du télescope Nancy Grace Roman pourrait provoquer une véritable révolution dans le domaine de l'astrophysique. Il ne se contentera pas de découvrir de nouveaux mondes, mais aidera également à répondre aux questions les plus complexes liées à l'expansion de l'univers.

Pour les passionnés de science, de tels projets sont d'une importance capitale. Les technologies modernes et la collaboration entre des entreprises privées comme SpaceX et la NASA réduisent le coût des explorations spatiales et transforment radicalement la perception de l'univers. Les premières données recueillies par ce télescope dans les prochains mois seront sans aucun doute au centre de l'attention de la communauté scientifique mondiale.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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