Le ministère de la Défense des États-Unis (Pentagone) s'inquiète du fait que la pénurie de moteurs de fusées à propergol solide puisse devenir l'un des plus grands obstacles au renforcement des capacités militaires du pays. Cependant, Northrop Grumman, l'un des plus grands fabricants du secteur, souligne que le problème ne réside pas dans les capacités de production, mais dans les lacunes du système d'achat public. C'est ce qu'indique l'information de Ixbt.com.

Un rapport récent du Center for Strategic and International Studies (CSIS) a désigné l'expansion de la production de moteurs à propergol solide comme le principal « goulot d'étranglement ». Ces débats surviennent alors que les besoins des forces armées américaines en armements modernes augmentent considérablement. Selon ixbt.com, la direction de Northrop Grumman s'est dite prête à accroître la production industrielle, mais a précisé que des garanties gouvernementales à long terme sont nécessaires pour ce faire.

Investissements et capacités de production

Selon James Calberer, vice-président de la division des systèmes de propulsion de Northrop Grumman, la planification budgétaire annuelle et les contrats à court terme rendent les investissements difficiles pour les fournisseurs. Malgré cela, l'entreprise a investi plus de 2 milliards de dollars dans les programmes d'armement et la production de moteurs ces dernières années, dont la moitié a été consacrée directement aux technologies de propergol solide.

L'entreprise souligne que les capacités actuelles sont suffisantes pour accroître davantage la production. Alors que Northrop Grumman a produit environ 13 000 moteurs de fusées en 2024, elle prévoit de porter ce chiffre à 25 000 unités par an d'ici 2029. De plus, il est possible d'augmenter le volume de production de propergol solide de 13,6 millions de kg actuels à 22,7 millions de kg.

Innovations technologiques et importance stratégique

Afin d'accélérer la production, l'entreprise met en œuvre le programme SMART Demo (Solid Motor Annual Rocket Technology Demonstrator). Ce projet vise à introduire de nouveaux matériaux et technologies, permettant de réduire le temps entre la phase de conception et les tests de 3 ans à 12-18 mois.

Aux États-Unis, le marché des moteurs à propergol solide de grande et moyenne taille est pratiquement contrôlé par deux entreprises : Northrop Grumman et Aerojet Rocketdyne, qui fait partie de L3Harris Technologies. Cela signifie que tout problème technique ou retard dans ce secteur a une importance stratégique. Par exemple, Northrop Grumman fournit également les boosters pour la fusée super lourde Space Launch System (SLS) du programme Artemis de la NASA pour le retour sur la Lune.

Il convient de noter que l'activité de l'entreprise est affectée non seulement par la demande, mais aussi par des questions de sécurité technique. Plus tôt cette année, la Space Force américaine a temporairement suspendu les vols de la fusée Vulcan. Cela a été causé par un dysfonctionnement lié à un booster produit par Northrop Grumman. Actuellement, l'entreprise travaille avec United Launch Alliance pour résoudre ces problèmes et rétablir les vols.