YouTube renforce la lutte contre le contenu de faible qualité généré par l'IA

La plus grande plateforme vidéo au monde, YouTube, a introduit de nouvelles restrictions contre les vidéos de faible qualité et répétitives créées à l'aide de l'intelligence artificielle (AI). L'entreprise a clarifié sa politique de monétisation, annonçant qu'elle mettrait fin au contenu « AI-slop » (produits numériques de mauvaise qualité) produit en masse à des fins lucratives. Cette mesure vise à maintenir la qualité du contenu sur la plateforme et à justifier la confiance des annonceurs. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Dans le cadre du Programme Partenaire YouTube (YPP), le concept de « contenu non authentique » a été élargi. Selon cette mise à jour, les vidéos créées par l'IA qui n'apportent aucune valeur créative ne généreront plus de revenus publicitaires. Ces changements devraient porter un coup dur aux fermes de contenu, ces chaînes générées uniquement pour le nombre de vues et les revenus.

Catégories de contenu interdites

Les experts de YouTube ont classé le contenu non authentique non monétisable en trois catégories principales :

Vidéos générées sur la base de modèles, répétitives ou génériques. Cela inclut les vidéos produites en masse avec l'IA ou CGI dans le même style, sans changements significatifs ;

Contenu offensant ou ayant un impact négatif sur la santé mentale ;

Informations présentées par des personnages (avatars) d'IA sur des sujets sensibles comme la santé et la finance.

Matt Halprin, vice-président de la confiance et de la sécurité chez YouTube, a souligné dans une interview sur la chaîne Creator Insider que si l'IA peut améliorer la créativité, elle ne doit pas devenir un outil pour multiplier des vidéos identiques et ennuyeuses. Selon lui, si des tutoriels ou des cours répètent simplement des informations déjà présentes sur la plateforme sans originalité, ces vidéos pourraient également être soumises à des restrictions.

Actuellement, YouTube est en concurrence féroce pour le marché publicitaire avec la télévision traditionnelle et des géants du streaming comme Netflix. Alors que la plateforme appartenant à Google a dépassé Netflix en nombre de vues quotidiennes, l'invasion de vidéos IA de faible qualité pourrait nuire à ses intérêts financiers et à sa réputation.

Cette nouvelle est également importante pour les créateurs de contenu en Ouzbékistan. Récemment, le segment ouzbek a vu une augmentation des vidéos répétitives basées sur des faits ou des conseils, réalisées avec des voix et des images générées par l'IA. Les nouvelles règles limiteront la capacité de monétisation de ces chaînes et encourageront les auteurs à créer des produits plus originaux et de qualité.

En conclusion, YouTube ne renonce pas totalement à l'IA, mais soutient son utilisation comme outil créatif. Cependant, les tentatives de transformer la technologie en une simple « usine à vidéos » pour saturer les utilisateurs d'informations ennuyeuses et inutiles ne seront plus tolérées.