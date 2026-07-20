Le service de streaming Wink arrive en Asie centrale : le Tadjikistan est la première destination

Wink, l'une des plus grandes plateformes de streaming russes, a lancé ses activités sur le marché tadjik. Cette étape constitue une partie importante de la stratégie d'expansion de la plateforme dans la région d'Asie centrale et témoigne de la demande croissante pour du contenu légal. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon le service de presse de Rostelecom, le premier partenaire du projet Wink au Tadjikistan est l'opérateur mobile MegaFon Tojikiston. Dans le cadre de ce partenariat, les abonnés de l'opérateur bénéficient de conditions préférentielles pour s'abonner au service vidéo. De telles intégrations sont un moyen efficace d'atteindre rapidement l'audience lors de l'entrée sur de nouveaux marchés.

Contenu riche et projets exclusifs

Une bibliothèque de plus de 35 000 films, séries et dessins animés est désormais accessible aux utilisateurs tadjiks. L'atout majeur de la plateforme réside dans les projets exclusifs de la ligne Wink Originals. Parmi eux figurent des séries qui ont fait grand bruit ces dernières années et qui sont également populaires dans notre région :

"Slovo patsana. Krov na asfalte"

"Fisher"

"Kombinatsiya"

"Balet"

"Trudnie podrostki"

Les représentants de Wink soulignent que l'intérêt pour les services vidéo sous licence augmente de manière constante dans les pays d'Asie centrale. Par conséquent, l'entreprise prévoit de poursuivre sa collaboration avec d'autres grands opérateurs télécoms de la région. Cela n'exclut pas la possibilité que le service entre sur les marchés des pays voisins, comme l'Ouzbékistan, à l'avenir.

Le Tadjikistan est devenu le troisième pays de la CEI où Wink a officiellement lancé ses activités. Pour rappel, cet onlayn-kinoteatr propose ses services en Arménie depuis 2022 et en Biélorussie depuis début 2025. L'expansion de la plateforme devrait dynamiser l'environnement concurrentiel dans la région.

Actuellement, le marché du streaming en Asie centrale est en phase de développement rapide. La concurrence entre les plateformes locales et internationales favorise l'augmentation de contenus de qualité et localisés pour les utilisateurs. L'arrivée d'acteurs majeurs comme Wink joue un rôle crucial dans la protection de la propriété intellectuelle et la lutte contre le piratage.