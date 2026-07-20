Adobe présente une nouvelle application qui critique les photos grâce à l'IA

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Adobe présente une nouvelle application qui critique les photos grâce à l'IA

Adobe a mis à jour son application appareil photo pour les utilisateurs iOS dans le cadre de son projet expérimental Project Indigo. Désormais, ce logiciel ne se contente pas de prendre des photos, mais analyse également le cliché capturé à l'aide de l'intelligence artificielle (AI) pour fournir des recommandations professionnelles sur sa qualité. Cette technologie agit comme un coach virtuel unique aidant les photographes amateurs à améliorer leurs compétences. C'est ce que rapporte Techcrunch.com indique .

L'application Project Indigo a été lancée l'année dernière et était initialement connue pour ses commandes professionnelles et ses fonctions de création d'images haute résolution. Dans cette nouvelle version, un système basé sur de grands modèles de langage (LLM) évalue la composition, l'éclairage et la gamme de couleurs de la photo. Ce projet est dirigé par le célèbre expert Marc Levoy, qui a autrefois perfectionné les appareils photo des smartphones Google Pixel.

Analyse de clichés et recommandations intelligentes

La principale nouveauté de l'application est sa fonction d'examen critique des photos. Le système donne un avis « professionnel » sur l'impact émotionnel et les aspects techniques du cliché. Par exemple, il fournit à l'utilisateur des instructions précises sur la manière de mieux recadrer (framing) le cliché, de modifier l'exposition ou de supprimer des objets inutiles dans le champ de vision.

Marc Levoy souligne que la plupart des outils d'AI générative fonctionnent sur la base de requêtes textuelles (prompt), mais qu'il est souvent difficile de trouver la bonne requête pour obtenir un résultat parfait. C'est pourquoi, dans Project Indigo, l'utilisateur n'a pas besoin d'écrire des commandes complexes — tous les processus sont effectués via des boutons prêts à l'emploi et des algorithmes déterministes.

Un nouveau niveau de suppression d'objets

Dans les logiciels de retouche traditionnels, notamment Apple Photos ou Google Photos, la suppression d'un objet inutile nécessite une sélection manuelle. La nouvelle technologie proposée par Adobe analyse automatiquement le cliché et identifie elle-même les éléments gênants. L'utilisateur peut supprimer instantanément les éléments suivants à l'aide de curseurs spéciaux (toggle) :

  • Personnes aléatoires en arrière-plan ;
  • Fils électriques et poteaux ;
  • Poubelles et déchets urbains ;
  • Obstacles et clôtures ;
  • Véhicules ayant fait irruption dans le cadre.
Selon ixbt.com, la qualité de fonctionnement du système est étonnamment élevée. Une fois les objets supprimés, aucune trace artificielle ou artefact ne reste sur le cliché. De plus, l'application donne des conseils sur la façon de rendre une photo existante encore plus attrayante à l'aide d'Adobe Lightroom.

Bien que ces fonctions soient actuellement en phase de test, elles servent de base aux futurs produits phares d'Adobe. Pour les passionnés de photographie mobile, cette technologie devrait faire passer la culture du travail sur les clichés à un niveau supérieur.

AdobeProject IndigoIntelligence ArtificielleSmartphoneTechnologie
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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