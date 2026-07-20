Le coût du transport spatial chute drastiquement : 300 dollars d'ici 2040

Les capacités de l'humanité à explorer l'espace atteignent un nouveau palier. De nouvelles analyses menées par des chercheurs de l'Université polytechnique de Turin et de l'Université de Cambridge montrent que les coûts de mise en orbite ont diminué de 96 % au cours des 65 dernières années. Si cette tendance se poursuit, le prix de l'envoi d'un kilogramme de charge utile dans l'espace pourrait atteindre seulement 300 dollars d'ici 2040. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte l'information.

L'étude a analysé 4 405 lancements de fusées effectués entre 1960 et 2025. Elle compile des données sur plus de 330 types de fusées développées par les États-Unis, la Russie, la Chine, l'Union européenne, l'Inde, le Japon et d'autres pays. Selon ixbt.com, alors qu'en 1960, mettre un kilogramme en orbite coûtait l'équivalent de 87 023 dollars actuels, ce chiffre est tombé à 3 868 dollars en 2025.

Les scientifiques soulignent que si les calculs précédents ne prenaient en compte que le prix des fusées, la nouvelle approche a calculé la charge utile transportée sur toute la durée de vie de chaque lanceur. Cela a permis une évaluation plus précise de l'efficacité économique dans l'industrie spatiale. Il s'avère que le secteur spatial se développe plus rapidement en termes de réduction des coûts que la technologie des panneaux solaires.

L'ère du New Space et la révolution technologique

La raison principale de cette baisse drastique des prix est le passage du secteur d'une course interétatique à un modèle commercial, l'ère du New Space. En particulier, les fusées Falcon 9 de la société SpaceX , fondée par Elon Musk, ont marqué un tournant. La réutilisation des premiers étages des fusées a permis de réduire les coûts de manière significative.

Selon les prévisions des chercheurs, le coût de mise en orbite d'un kilogramme pourrait tomber à 1 600 dollars en moyenne d'ici 2030, et à 300 dollars d'ici 2040. Cela ouvrira de nouvelles portes pour la création de laboratoires privés dans l'espace, l'expansion des réseaux de satellites et même la mise en place d'une logistique interplanétaire.

Obstacles sur le chemin du progrès

Cependant, les experts avertissent qu'une telle baisse rapide n'est pas garantie. Plusieurs facteurs négatifs pourraient influencer les prix futurs :

L'augmentation de la quantité de débris spatiaux et la menace pour la sécurité des vols ;

Le monopole de SpaceX sur le marché (actuellement, 75 % du volume total mondial est assuré par cette seule entreprise) ;

Les tensions géopolitiques poussant les États à abandonner les solutions commerciales bon marché au profit de projets nationaux plus coûteux.

En conclusion, l'industrie spatiale traverse l'une des étapes les plus importantes de son histoire. Bien que les prévisions à long terme doivent être prises avec prudence, la tendance générale est claire : l'espace se rapproche et le coût de son accès continuera de baisser régulièrement. Cela offre également de grandes opportunités pour les pays en développement de mettre en œuvre leurs propres programmes spatiaux à l'avenir.