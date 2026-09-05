Une météorite découverte en Antarctique change la compréhension du système solaire

Une ancienne météorite découverte en Antarctique a révélé qu'elle conservait des traces d'un puissant champ magnétique présent aux premiers stades du système solaire. Selon ixbt.com, cette découverte suggère que le magnétisme a pu jouer un rôle plus important qu'on ne le pensait dans la naissance du Soleil et des planètes. C'est ce que rapporte Ixbt.com .

Il s'agit de la météorite DOM 08006, trouvée en Antarctique en 2008. C'est l'une des météorites les plus anciennes et les moins altérées, dont une partie des matériaux a été préservée dans son état d'origine depuis la formation du système solaire.

Le secret des particules anciennes

Les chercheurs se sont concentrés sur des inclusions de calcium-aluminium contenant des minéraux magnétiques comme le fer. Elles se sont formées au cours des 200 000 premières années du système solaire et sont considérées comme l'un des matériaux solides les plus anciens du système. En fait, ces particules microscopiques ont enregistré les conditions régnant au moment même de la naissance du Soleil.

Une équipe dirigée par le scientifique Kaue Borlina de l'Université Purdue a étudié plusieurs de ces inclusions. Sur la base des restes, il a été déterminé que la matière était soumise à un champ magnétique environ 12 fois plus puissant que le champ magnétique actuel de la Terre.

Magnétisme et gravité

Il y a 4,6 milliards d'années, le système solaire était composé d'un immense nuage de gaz et de poussière, qui s'est progressivement comprimé sous l'effet de la gravité. Avec le temps, il s'est transformé en un disque protoplanétaire plat. Le Soleil s'est formé en son centre, et les planètes sont apparues plus tard à partir du matériau restant.

La gravité a traditionnellement été considérée comme le facteur principal de ce processus. Cependant, de nouvelles recherches montrent que le champ magnétique, généré par le mouvement des particules chargées dans le plasma, a pu jouer un rôle significatif.

Modèles scientifiques futurs

Ce champ magnétique a pu contribuer à l'aplatissement du nuage initial et influencer le mouvement de la matière à l'intérieur du disque protoplanétaire, en la dirigeant vers le Soleil en formation. Auparavant, un groupe de scientifiques avait trouvé des traces de champs magnétiques dans des météorites datant d'environ 2 millions d'années après le début de la formation du système solaire.

Cependant, à ce moment-là, le Soleil était déjà formé. La météorite DOM 08006 permet un regard beaucoup plus profond sur les premières centaines de milliers d'années d'existence de notre système planétaire. Les données obtenues suggèrent que la gravité seule pourrait ne pas suffire à expliquer la naissance du Soleil et des planètes.