Un nouveau robot bionique doté d’une peau artificielle présenté à Pékin

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Un nouveau robot bionique doté d’une peau artificielle présenté à Pékin

Un robot bionique humanoïde original, qui a attiré l’attention des spécialistes et des visiteurs, a été présenté à la Conférence mondiale de la robotique organisée à Pékin. Plus de 300 entreprises du monde entier y présentent plus de 2 000 innovations avancées, mais un dispositif mécanique de style cyberpunk, vêtu d’un costume traditionnel, se distingue nettement parmi eux. À ce sujet, Ixbt.com rapporte .

Selon les informations d’Ixbt.com, ce robot associe l’esthétique orientale traditionnelle aux dernières avancées de la robotique. La partie visible de son bras présente une structure mécanique articulée dont les éléments froids et rigides contrastent fortement avec les vêtements traditionnels souples, créant une image cyberpunk chinoise originale.

Un visage bionique et des expressions naturelles

Les invités de l’événement ont prêté une attention particulière au visage du robot. Selon les spécialistes, celui-ci peut reproduire avec une grande précision diverses expressions faciales subtiles. Les clignements des yeux, les battements de paupières et les changements d’expression sont très fluides et naturels, réduisant considérablement la différence entre l’être humain et la machine.

L’une des principales avancées techniques de ce dispositif réside dans sa peau bionique spéciale, située sur le visage. Alors que les précédents types de peau artificielle étaient sujets à une usure et à des dommages rapides, ce nouveau matériau est parvenu à résoudre ce problème.

Résistance et longue durée de vie

Le matériau de peau bionique présenté offre une grande résistance à l’usure et aux rayures. Selon la source, ce revêtement innovant peut garantir une durée de service allant jusqu’à sept ans.

De telles solutions pourraient considérablement prolonger la durée d’utilisation globale des robots bioniques. Les spécialistes estiment que ces technologies seront largement utilisées à l’avenir dans les services, l’éducation et le divertissement.

Cette innovation présentée lors de l’exposition de Pékin montre que la robotique ne se limite plus à l’apparence extérieure : elle franchit également une étape importante grâce à l’association de la science des matériaux et des logiciels.

RobotiquePeau BioniquePékinCyberpunkTechnologie
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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