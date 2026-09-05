La puissance de charge des flagships Samsung Galaxy S27 est connue

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La puissance de charge des flagships Samsung Galaxy S27 est connue

Les smartphones les plus avancés de la gamme de flagships Samsung Galaxy S27, attendus l'année prochaine, conserveront la technologie de charge rapide des appareils de la génération précédente. Selon IXBT.com, les premiers détails techniques sur les appareils de nouvelle génération sont apparus dans la base de données de l'organisme de certification chinois 3C. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Les appareils enregistrés dans la base de données du régulateur sous les numéros SM-S9570 et SM-S9580 ont été identifiés, selon les données IMEI de la GSMA, comme étant respectivement les modèles Galaxy S27 Pro et Galaxy S27 Ultra. D'après cette source, les deux versions haut de gamme prendront en charge une puissance de charge rapide de 60 W. Cependant, selon la tradition, il est prévu que l'entreprise n'inclue pas d'adaptateur secteur dans le coffret de ces appareils.

La nouvelle version Pro et les différences dans la gamme

La publication de ces données de certification montre qu'il y aura des changements dans la gamme des flagships Samsung pour la première fois. En particulier, le modèle Galaxy S27 Pro pourrait entrer dans l'histoire comme le premier smartphone de la série Galaxy S à porter l'indice "Pro". Parallèlement, il a été révélé que la puissance élevée de 60 W ne sera réservée qu'à ces deux modèles les plus chers et les plus avancés.

Auparavant, les modèles Galaxy S27 et Galaxy S27 Plus étaient également passés par la même certification 3C. Selon celle-ci, le modèle de base Galaxy S27 serait équipé d'une charge de 45 W, tandis que le Galaxy S27 Plus bénéficierait d'une puissance de 27 W. Ainsi, la répartition des capacités de charge des appareils de la nouvelle gamme est devenue plus claire.

Certification anticipée

Les experts notent que les quatre smartphones Galaxy S27 sont apparus très tôt dans la base de données du régulateur chinois. À titre de comparaison, les appareils de la série précédente Galaxy S26 n'avaient été certifiés qu'en janvier 2026. Bien que Samsung n'ait pas encore annoncé la date officielle de présentation, l'enregistrement si précoce des documents suggère que le lancement des nouveaux flagships pourrait finalement avoir lieu plus tôt que prévu.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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