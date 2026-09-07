Un corps céleste d'un mètre de diamètre s'est écrasé au-dessus de l'océan Indien

·1·Technologie
Un corps céleste d'un mètre de diamètre s'est écrasé au-dessus de l'océan Indien

Un petit astéroïde d'environ un mètre de diamètre a pénétré dans l'atmosphère terrestre. Selon les informations rapportées par RBK, l'événement a été enregistré au-dessus de l'océan Indien, dans les eaux proches de l'île de Bali en Indonésie. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon les calculs préliminaires d'Aleksandr Ivanov, directeur du Centre d'astronomie et d'astronautique de la branche de Krasnodar de la Société géographique russe, l'entrée du corps céleste dans l'atmosphère terrestre devait se produire vers 21h08, heure de Tachkent. D'après les estimations, la zone d'impact se situe dans un bassin océanique à environ 600 kilomètres au sud de Bali.

Pourquoi les petits corps célestes ne sont-ils pas dangereux

L'expert souligne que les astéroïdes de cette taille se désintègrent généralement presque entièrement lors de leur passage dans les couches denses de l'atmosphère. Sous l'effet de la pression atmosphérique et de la friction, ils brûlent, et seuls de minuscules fragments de matière météoritique peuvent atteindre la surface de la Terre.

Le scientifique a souligné que de tels phénomènes ne présentent aucun danger pour la population. La raison principale n'est pas seulement la petite taille de l'objet, mais aussi le fait que la zone de chute est située très loin des zones terrestres densément peuplées.

Sécurité spatiale et importance des dimensions

Selon les experts, pour provoquer des conséquences significatives, un corps céleste doit avoir un diamètre d'au moins 5 à 10 mètres, voire plus. Néanmoins, l'impact final ne dépend pas uniquement de la taille.

La probabilité de conséquences catastrophiques dépend directement de la composition chimique de l'objet, ainsi que de sa vitesse et de son angle d'entrée dans l'atmosphère. Les corps plus petits se désintègrent généralement facilement avant d'atteindre la surface terrestre.

Rappelons qu'un phénomène similaire avait déjà été observé auparavant. En octobre 2025, un météore important a été enregistré au-dessus de la mer de Java en Indonésie ; son passage a été accompagné d'un flash lumineux et d'un grand bruit, mais il n'a pas non plus représenté de danger pour la population locale.

AstéroïdeOcéan IndienBaliAstronomieScience
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Tim Cook recevra 47 millions de dollars pour son nouveau poste chez AppleTim Cook recevra 47 millions de dollars pour son nouveau poste chez AppleAujourd'hui, 01:29Toyota retarde le lancement de son SUV tout électrique Highlander EVToyota retarde le lancement de son SUV tout électrique Highlander EVAujourd'hui, 00:52LG présente le nouveau PC portable Gram Book AI 2026 avec plus de 30 heures d'autonomieLG présente le nouveau PC portable Gram Book AI 2026 avec plus de 30 heures d'autonomieHier, 22:20La modification de l'acier inoxydable réduit le coût de production d'hydrogène à partir de l'eauLa modification de l'acier inoxydable réduit le coût de production d'hydrogène à partir de l'eauHier, 19:26Le Google Pixel 11 Pro surpasse l'iPhone 17 Pro en autonomieLe Google Pixel 11 Pro surpasse l'iPhone 17 Pro en autonomieHier, 18:56Navigation aérienne sans GPS testée aux États-UnisNavigation aérienne sans GPS testée aux États-UnisHier, 18:24
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Technologie actualités

Un t-shirt qui ne nécessite pas de lavage pendant un mois : il contient de l'or (vidéo)
Un t-shirt qui ne nécessite pas de lavage pendant un mois : il contient de l'or (vidéo)
Un nouveau robot bionique doté d’une peau artificielle présenté à Pékin
Un nouveau robot bionique doté d’une peau artificielle présenté à Pékin
Un paiement pour iPhone provoque un drame familial (vidéo)
Un paiement pour iPhone provoque un drame familial (vidéo)
La planète Terre est devenue un immense détecteur à la recherche de matière noire
La planète Terre est devenue un immense détecteur à la recherche de matière noire
Roskosmos publie une image de l’éclipse solaire prise depuis l’espace
Roskosmos publie une image de l’éclipse solaire prise depuis l’espace
De nouvelles images du Starship récupéré dans l’océan Indien ont été publiées
De nouvelles images du Starship récupéré dans l’océan Indien ont été publiées
La puissance de charge des flagships Samsung Galaxy S27 est connue
La puissance de charge des flagships Samsung Galaxy S27 est connue
Samsung publie une mise à jour pour les anciens Galaxy S8 et Galaxy Note 8
Samsung publie une mise à jour pour les anciens Galaxy S8 et Galaxy Note 8