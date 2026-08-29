Un t-shirt qui ne nécessite pas de lavage pendant un mois : il contient de l'or (vidéo)

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Un t-shirt qui ne nécessite pas de lavage pendant un mois : il contient de l'or (vidéo)

Une nouvelle sensation virale a été enregistrée à la croisée de l'industrie textile et des hautes technologies. Après avoir fait sensation il y a quelques années avec ses sous-vêtements autonettoyants, la célèbre marque américaine HercLeon présente aujourd'hui sa nouvelle invention qui surprend le monde entier.

Le produit innovant de cinquième génération de l'entreprise, le t-shirt HercShirt V5.0 , ne dégage aucune odeur et conserve sa fraîcheur même s'il n'est pas lavé pendant plus d'un mois, y compris lors des chaudes journées d'été et en cas de transpiration active.

7 composants spéciaux : comment fonctionne cette technologie ?

Ce qui ressemble à un miracle ou à de l'« alchimie » pour beaucoup repose sur une base scientifique. L'entreprise n'a pas simplement appliqué des nanomatériaux sur la surface du tissu, mais les a directement intégrés dans les fibres. Sept éléments distincts ont été utilisés à cet effet :

  • Cuivre et argent : Bloquent totalement la prolifération des bactéries et micro-organismes responsables des mauvaises odeurs ;

  • Zinc : Neutralise les composés soufrés agressifs produits lors d'une transpiration intense ;

  • Or et 2 composants secrets spéciaux : Assurent le maintien de l'élasticité, de la durabilité et des propriétés antibactériennes du tissu sur le long terme ;

  • Cendre volcanique : Agit comme une « éponge » à micro-pores, absorbant l'excès d'humidité ainsi que les odeurs extérieures.

Choix des prix, des couleurs et des modèles

Selon les détails du projet, qui a suscité un vif intérêt sur la plateforme de crowdfunding Kickstarter, ce produit dure beaucoup plus longtemps que 7 t-shirts classiques grâce à sa faible fréquence de lavage :

  • Version Premium V5.0 (79 $) : Permet une utilisation sans lavage pendant plus d'un mois. Initialement disponible en noir, puis en bleu marine, bordeaux et vert foncé ;

  • Version Standard (environ 59 $) : Ne nécessite pas de lavage jusqu'à 14 jours (deux semaines) ;

  • Version Budget (39 $) : Garantit une propreté et une absence d'odeur absolues pendant 3 jours d'utilisation intensive.

La vente mondiale officielle de ces t-shirts innovants est prévue pour début novembre.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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