La Chine crée un robot ressemblant à un poisson : le début d'une nouvelle ère sous-marine (vidéo)

En regardant un poisson se déplacer sous l'eau, il devient de plus en plus difficile de distinguer s'il s'agit d'un être vivant ou non. Un nouveau robot-poisson bionique présenté en Chine a attiré l'attention par sa capacité à imiter les mouvements naturels des poissons.

Le plus intéressant est qu'il ne s'agit pas d'un simple jouet robotique. Les experts étudient les possibilités d'utiliser ces dispositifs à l'avenir pour surveiller et inspecter les environnements sous-marins, ainsi que pour effectuer des tâches complexes pour l'homme.

Pourquoi ce robot est-il différent des appareils classiques ?

La plupart des robots sous-marins traditionnels utilisent des systèmes de propulsion à hélice. Le robot-poisson bionique, quant à lui, copie la « solution d'ingénierie » de la nature vieille de plusieurs millions d'années : il imite les mouvements du corps et des nageoires du poisson.

Cette approche permet au robot de se déplacer dans l'eau de manière plus fluide, flexible et maniable.

Les recherches scientifiques notent également que les systèmes de propulsion de type poisson peuvent offrir une maniabilité et une efficacité supérieures à celles de la propulsion à hélice traditionnelle.

Comment l'AI aide-t-elle le robot ?

L'un des aspects les plus importants de cette technologie est la possibilité d'adapter le mouvement non seulement sur la base de commandes prédéfinies, mais aussi en fonction de l'environnement.

Les robots-poissons modernes intègrent des capteurs, des algorithmes de contrôle et des méthodes d'apprentissage automatique. Par exemple, le robot-poisson souple développé par des scientifiques chinois est équipé d'un système capable de détecter les changements environnementaux et d'ajuster son mode de nage.

C'est pourquoi, à l'avenir, ces robots pourraient accomplir de manière plus autonome des tâches telles que la détection d'obstacles sous-marins, le changement de direction et la navigation dans des environnements complexes.

Son apparence de « vrai poisson » n'est pas qu'une question de design

La ressemblance du robot avec un vrai poisson n'est pas seulement esthétique.

La forme du corps du poisson naturel, le mouvement de la queue et l'utilisation des nageoires sont parmi les méthodes les plus efficaces de déplacement dans l'eau. C'est pourquoi les ingénieurs tentent de transférer ces mécanismes naturels à la robotique.

Certains robots-poissons de nouvelle génération sont même spécialement adaptés pour se déplacer dans des zones sous-marines étroites et complexes.

Où pourraient-ils travailler à l'avenir ?

L'un des domaines d'application les plus réalistes de ces technologies est l'inspection et la surveillance sous-marines.

Il a été rapporté que l'un des robots-poissons bioniques présentés lors de la Conférence sur les robots 2026 en Chine a été conçu pour inspecter des objets sous-marins et réduire le travail humain dans des conditions dangereuses. Il dispose également d'un système de capteurs permettant de détecter les obstacles.

À l'avenir, ces appareils pourraient être utilisés pour :

l'inspection d'installations sous-marines ;

la surveillance de pipelines et de communications ;

la conduite de recherches scientifiques ;

la surveillance de l'environnement aquatique ;

la collecte de données dans des endroits difficiles d'accès pour l'homme

et d'autres tâches similaires.

Le point le plus intéressant : les robots deviennent de plus en plus « vivants »

La nouvelle tendance en robotique est que les ingénieurs ne se limitent plus à créer des structures métalliques. Ils étudient les mécanismes de mouvement les plus efficaces de la nature et les transfèrent aux systèmes artificiels.

Des recherches sont également menées sur des robots inspirés des mouvements des poissons, des raies et même des requins. Les travaux publiés en 2026 montrent une attention accrue portée à l'intégration de structures flexibles, de capteurs et de contrôle autonome dans les robots sous-marins bioniques.

Ce « simple poisson » dans la mer pourrait en réalité être un robot

Aujourd'hui, cette technologie est principalement au stade expérimental et de recherche. Mais à mesure que l'apparence, le mouvement et la capacité d'adaptation des robots-poissons s'améliorent, notre perception des robots sous-marins pourrait également changer.

Il est possible que dans un avenir proche, il ne soit plus aussi facile de distinguer si chaque « poisson » se déplaçant sous l'eau est un être vivant ou non.

L'avenir de la robotique sous-marine ressemble de plus en plus à la nature.