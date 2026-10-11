Codes secrets des smartphones : méthodes cachées pour tester l'écran, la batterie et le système

Bien que les smartphones modernes soient devenus indispensables, de nombreuses fonctions utiles ne sont pas visibles dans les menus de paramètres habituels. Surtout lors de l'achat d'un téléphone d'occasion, les codes d'ingénierie spéciaux aident à déterminer l'état de l'écran, du capteur, de l'appareil photo ou de la batterie.

En saisissant ces codes USSD cachés dans l'application téléphone (numéroteur), vous pouvez activer les fonctionnalités secrètes et le menu de diagnostic de l'appareil.

Codes de diagnostic et de test pour les meilleurs smartphones Android

Différents fabricants ont introduit des combinaisons de test spécifiques pour leurs appareils :

Samsung : *#0*# — Menu pour tester complètement la qualité de l'écran, le fonctionnement du capteur, l'appareil photo, le haut-parleur et le système de vibration ;

Xiaomi et Poco : *#*#6484#*#* — Menu CIT pour vérifier tous les composants et capteurs principaux du smartphone ;

Redmi : *#*#64663#*#* — Diagnostic complexe des composants de l'appareil au niveau matériel ;

Realme et Oppo : *#899# — Menu d'ingénierie et de test général ; en plus, sur Oppo *#808# le code sert à vérifier l'écran, le capteur, l'écran LCD et l'appareil photo ;

Huawei et OnePlus : *#*#2846579#*#* (Huawei) et *#*#2346579#*#* (OnePlus) — Paramètres système, menu d'ingénierie et code de vérification ;

Vivo et iQOO : *#*#225#*#* — Voir les informations sur le calendrier et la synchronisation ;

Motorola, Lenovo et ASUS : *#*#4636#*#* — Informations techniques détaillées sur l'état du téléphone, le réseau mobile, le Wi-Fi et la batterie ;

Infinix : *#07# — Connaître le certificat et le niveau d'émission radio (SAR) ;

Tecno et Honor : *#85# (Tecno) et *#*#2345#*#* (Honor) — Fonctions de vérification selon le modèle ;

Sony : *#*#7378423#*#* — Section de service et de diagnostic ;

HTC, Alcatel et Lava : *#*#3424#*#* (diagnostic HTC), *#2886# (menu de test Alcatel), *#1234# (informations sur le logiciel Lava).

Combinaisons spéciales pour les utilisateurs d'iPhone

Les appareils Apple disposent également de commandes utiles permettant de contrôler l'état du réseau et de la communication :

Connaître le numéro IMEI : *#06# — Affiche le numéro d'identification international unique (IMEI) de l'appareil (ce code fonctionne sur tous les téléphones) ;

Field Test Mode : *3001#12345#* — Affiche des indicateurs techniques approfondis sur la force du signal mobile et la couverture réseau ;

Vérification du transfert d'appel : *#67# — Vérifier vers quel numéro les appels sont transférés lorsque la ligne est occupée ;

Connaître le transfert de tous les services : *#21# — Déterminer si les appels et les messages sont redirigés vers un autre numéro ;

État d'affichage/masquage du numéro : *#31# — Vérifier les paramètres de masquage du numéro pour les appels sortants.

Note importante pour les utilisateurs

Lors de l'utilisation de ces codes, il faut garder à l'esprit plusieurs aspects :