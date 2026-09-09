iPhone 18 Pro et Pro Max officiellement présentés : qu'est-ce qui surprend chez ces nouveaux fleurons ?

Apple a officiellement dévoilé ses nouveaux smartphones phares : iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max Avec ces nouveaux appareils, l'entreprise s'est concentrée sur la puissance du processeur, l'intelligence artificielle, les capacités de l'appareil photo et l'autonomie.

En particulier, la puce A20 Pro gravée en 2 nm, le système de refroidissement mis à jour, les capacités renforcées d'Apple Intelligence et le nouveau coloris Burgundy sont devenus les aspects les plus discutés de cette nouvelle génération d'iPhone.

A20 Pro : Apple passe pour la première fois à une puce 2 nm

La principale nouveauté de l'iPhone 18 Pro et Pro Max est le processeur A20 Pro .

La nouvelle puce est conçue sur la base d'une technologie 2 nm, visant à offrir une efficacité de performance et une économie d'énergie supérieures par rapport à la génération précédente.

L'A20 Pro est équipé d'un CPU à 6 cœurs et d'un GPU à 7 cœurs. Apple souligne que les performances graphiques ont été considérablement augmentées et que les capacités du Neural Engine ont été étendues.

Un autre aspect important de la nouvelle puce est son fonctionnement avec un système de refroidissement vapor chamber amélioré.

Ceci est particulièrement crucial pour les jeux, le montage vidéo et les fonctions d'intelligence artificielle qui sollicitent l'appareil sur de longues périodes.

Record d'autonomie

Apple a également considérablement amélioré l'autonomie de ses nouveaux modèles Pro.

Notamment, l'iPhone 18 Pro Max affiche l'un des meilleurs résultats parmi les smartphones de la marque avec jusqu'à 45 heures de lecture vidéo .

L'iPhone 18 Pro, quant à lui, pourrait atteindre 36 heures de lecture vidéo.

De plus, grâce au système de charge rapide, il est possible de recharger l'appareil à 50 % en 15 minutes.

Ces changements sont essentiels pour ceux qui utilisent activement un grand écran, un processeur haute performance et des fonctions d'intelligence artificielle.

Apple met davantage l'accent sur l'intelligence artificielle

L'intelligence artificielle occupe une place centrale dans la présentation de l'iPhone 18 Pro.

Le nouveau Siri , basé sur Apple Intelligence, dispose de capacités étendues pour comprendre les commandes des utilisateurs et effectuer diverses tâches.

Apple souligne qu'une partie importante de ces fonctions s'exécute directement sur l'appareil. Cela constitue un pilier de la stratégie de l'entreprise en matière de protection des données personnelles.

Le Neural Engine a également été considérablement amélioré pour renforcer les capacités d'IA des nouveaux iPhone.

Des nouveautés majeures pour l'appareil photo

L'un des changements les plus intéressants du système photo de l'iPhone 18 Pro est l'appareil photo principal doté d'une ouverture variable.

Cela permet à l'appareil photo du smartphone de contrôler la quantité de lumière avec plus de précision. En conséquence, l'utilisateur dispose de plus de contrôle sur l'exposition et le flou d'arrière-plan des photos.

Apple a également étendu les fonctions de contrôle professionnel de l'appareil photo.

La plus grande surprise du design : le Burgundy

Les changements esthétiques ne sont pas révolutionnaires. Apple a conservé le concept de design global, mais certains détails ont été mis à jour.

L'iPhone 18 Pro et Pro Max sont proposés en quatre couleurs :

Deep Black ;

Silver ;

Glacier Blue ;

Burgundy.

En particulier, le nouveau Burgundy — une teinte rouge-violet foncé — est devenu l'une des variantes les plus remarquables de la série.

De plus, les couleurs du boîtier en aluminium et du verre Ceramic Shield à l'arrière de l'appareil ont été harmonisées.

Quel est le prix ?

Apple a également annoncé le prix de départ de ses nouveaux modèles Pro.

L'iPhone 18 Pro commence à partir de 1 199 $,

l'iPhone 18 Pro Max à partir de 1 299 $ .

Les précommandes débutent le 12 septembre, et la vente officielle des nouveaux smartphones sera lancée le 18 septembre.

Les principales nouveautés de l'iPhone 18 Pro

Caractéristique iPhone 18 Pro iPhone 18 Pro Max Processeur A20 Pro, 2 nm A20 Pro, 2 nm Lecture vidéo Jusqu'à 36 heures Jusqu'à 45 heures Charge rapide 50% en 15 min 50% en 15 min Couleurs 4 4 Prix de départ 1 199 $ 1 299 $ Lancement 18 septembre 18 septembre

Une nouvelle étape pour Apple

La présentation de l'iPhone 18 Pro et Pro Max est devenue un événement plus important pour Apple qu'une simple sortie de nouveaux smartphones.

L'entreprise renforce simultanément le processeur 2 nm, l'intelligence artificielle, l'appareil photo puissant et l'autonomie étendue .

Par conséquent, la question principale pour la série iPhone 18 Pro n'est plus « à quel point le design a-t-il changé ? ».

La question est : comment Apple va-t-il transformer l'expérience utilisateur grâce à sa puce de nouvelle génération et ses capacités d'IA ?

La réponse sera plus claire une fois que les nouveaux iPhone seront en magasin et que leurs performances réelles seront testées.