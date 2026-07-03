L'iPhone 18 Pro Max établit un record de batterie : l'effet de la suppression du slot SIM

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L'iPhone 18 Pro Max établit un record de batterie : l'effet de la suppression du slot SIM

Le futur fleuron d'Apple, l'iPhone 18 Pro Max, devrait surpasser tous les modèles précédents en termes de capacité de batterie. De nouvelles informations et des photos de composants circulant sur le web indiquent que des modifications de la structure interne de l'appareil ont permis d'augmenter considérablement la taille de la batterie. Cela est particulièrement visible sur les modifications où le slot SIM physique a été totalement supprimé. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son article.

Selon Ixbt.com, les différentes versions de l'iPhone 18 Pro Max destinées aux diverses régions diffèrent par leur capacité de batterie. Plus précisément, la version destinée aux marchés européen et mondial, qui conserve le slot nano-SIM physique, sera équipée d'une batterie de 5235 mAh. Ce chiffre est supérieur d'environ 8,5 % par rapport à la génération précédente, résultat d'une optimisation globale de l'intérieur du châssis.

La question du tiroir SIM et de l'espace supplémentaire

La plus grande nouveauté concerne la modification destinée au marché américain, basée uniquement sur la technologie eSIM. L'espace libéré par l'absence de slot SIM a permis aux ingénieurs d'installer une batterie encore plus grande. En conséquence, cette version aura une capacité de 5425 mAh, un record absolu dans l'histoire des smartphones iPhone. À titre de comparaison, les modèles actuels affichent 5088 mAh.

Ces données confirment les rapports d'insiders diffusés précédemment. L'iPhone 18 Pro Max devrait être le premier smartphone d'Apple à franchir la barre des 5000 mAh. Selon les experts, l'abandon de composants physiques et la miniaturisation des composants pour accroître l'efficacité énergétique sont devenus l'une des stratégies principales d'Apple.

De plus, selon des informations provenant de la chaîne d'approvisionnement, le bloc caméra des smartphones de la gamme iPhone 18 Pro sera également totalement repensé. Le système de caméras des nouveaux appareils devrait être nettement plus volumineux que celui de la génération actuelle. On parle notamment d'une augmentation de la saillie de la caméra de 2 mm supplémentaires.

Changements technologiques et présentation

Une liste de pièces détachées et des vidéos de test, volées par des hackers et divulguées sur le web, montrent la carte mère et d'autres composants internes de l'iPhone 18 Pro. Cela prouve que l'architecture interne de l'appareil a été complètement modifiée. L'augmentation de la capacité de la batterie permettra non seulement de prolonger l'autonomie pour les utilisateurs, mais aussi de compenser la consommation d'énergie requise par un processeur plus puissant et un écran plus grand.

Cette nouvelle est également importante pour les utilisateurs ouzbeks. Bien que la technologie eSIM se généralise dans le pays, beaucoup préfèrent encore utiliser des cartes SIM physiques. Si Apple abandonne le tiroir SIM dans toutes les régions à l'avenir, cela pourrait conduire à une augmentation encore plus grande de la capacité de la batterie.

La présentation officielle des nouveaux smartphones de la gamme iPhone 18 devrait, comme à l'accoutumée, avoir lieu en septembre. C'est alors qu'Apple annoncera officiellement toutes les spécifications techniques, y compris la capacité de la batterie et les capacités du système de caméra mis à jour.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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