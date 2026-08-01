Création d'une technologie de partage de données entre smartphones via des codes QR

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Création d'une technologie de partage de données entre smartphones via des codes QR

Dans le monde des technologies numériques modernes, les réseaux sans fil tels que le Wi-Fi, le Bluetooth ou le LTE sont généralement utilisés pour transférer des données d'un appareil à un autre. Cependant, selon ixbt.com, un développeur a présenté un système expérimental appelé Decimen Optical Transfer qui fonctionne sans connexion réseau ni applications spéciales. Ce développement unique permet de transférer des fichiers à l'aide d'un écran et d'une caméra via une séquence de codes QR en mutation rapide, rapporte Ixbt.com. rapporte Ixbt.com.

Le mécanisme de fonctionnement de la nouvelle technologie est basé sur le principe de la transmission de données par canal optique. Dans ce processus, un smartphone affiche en continu une série de codes QR différents sur son écran, tandis que la caméra du second appareil les scanne séquentiellement. Ensuite, un algorithme logiciel spécial assemble les blocs reçus et reconstitue entièrement le fichier d'origine.

Codes Fountain et correction des erreurs

Une technologie appelée codes fountain joue un rôle important dans le succès du système. Grâce à elle, le programme prévient la perte de cadres individuels. Même si la caméra n'a pas le temps de lire certains codes QR, l'appareil récepteur est capable de reconstituer entièrement le fichier sur la base des données restantes.

Chaque code QR contient non seulement des données utiles, mais aussi des informations de service. Celles-ci incluent l'identifiant de transmission, le numéro de bloc, la taille du fichier et les paramètres de contrôle nécessaires pour un assemblage correct des données. Cela garantit la stabilité du processus de transmission.

Vitesse de transmission et perspectives

Au cours des tests, le développeur a atteint une vitesse d'environ 128 KB/s en tenant les smartphones à la main. Il a été constaté que si les appareils sont fixés de manière rigide, la vitesse de transmission des données augmente jusqu'à 186–190 KB/s. Bien que ces indicateurs soient nettement inférieurs aux vitesses du Wi-Fi, du Bluetooth ou même du NFC, le projet présente des avantages uniques.

Distribué pour l'instant sous licence MIT, ce projet reste une démonstration de concept. L'auteur note que bien que l'idée de transmettre des données via un écran ait déjà été étudiée par le passé, il est parvenu à cette solution de manière indépendante. Dans des conditions où le Wi-Fi et d'autres interfaces sont désactivés ou totalement absents, cette méthode peut servir de canal de communication optique alternatif.

Code QRTechnologieSmartphoneTransfert de donnéesProgrammation
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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