Comment savoir qui a appelé lorsque votre téléphone est éteint ? Codes USSD essentiels

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Comment savoir qui a appelé lorsque votre téléphone est éteint ? Codes USSD essentiels

Dans la vie quotidienne, il arrive souvent que notre téléphone s'éteigne par manque de batterie ou que nous soyons hors zone de couverture (métro, sous-sol, zones montagneuses). Pour ne manquer aucun appel important dans ces situations, les opérateurs mobiles proposent des services de notification spéciaux.

Une fois le réseau rétabli, vous pouvez activer le service pour recevoir des SMS vous informant de qui a tenté de vous joindre en composant les codes USSD suivants.

Liste des codes USSD pour les opérateurs mobiles

Chaque opérateur dispose de ses propres commandes d'activation :

  • Uztelecom (Uzmobile) : Pour recevoir des informations sur les appels manqués lorsque vous êtes hors réseau, composez sur votre clavier : *111*1*4*1# puis validez ;

  • Mobiuz : Pour activer le service de réception de l'historique des appels et des appels manqués par SMS, utilisez : *111*0131# comme commande ;

  • Ucell : Pour recevoir des notifications de tous les appels entrants lorsque votre numéro est hors réseau, il suffit de composer : *321# sur votre téléphone ;

  • Beeline : Pour identifier qui a appelé pendant que votre téléphone était éteint et configurer le service, envoyez : *110*061# comme commande USSD.

Avantages et fonctionnement du service

L'activation préalable de ces paramètres offre les avantages suivants :

  • Rapport SMS automatique : Dès que votre téléphone se rallume ou que le réseau est disponible, vous recevez un SMS indiquant quel numéro a appelé, combien de fois et à quelle heure ;

  • Ne manquez rien d'important : Vous restez informé des appels urgents de vos proches ou de vos contacts professionnels.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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