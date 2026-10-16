La police chinoise se prépare à mettre en service les robots Fuxi (vidéo)

Les forces de l'ordre chinoises continuent d'intégrer les technologies les plus avancées pour assurer la sécurité publique et lutter contre les troubles. Un nouveau type de robot policier, équipé d'une matraque et d'un bouclier de protection, a commencé à être testé dans le pays.

Selon l'agence de presse japonaise Kyodo ces robots humanoïdes apprennent à maintenir l'ordre dans les lieux publics et à maîtriser des compétences d'usage de la force réelle.

De quoi sont capables les humanoïdes «Fuxi» ?

Les principales fonctionnalités des robots de la série «Fuxi» participant aux tests ont été révélées :

Patrouille et surveillance des individus suspects : Les robots patrouillent de manière autonome dans les rues et les lieux fréquentés, identifiant immédiatement les suspects grâce à la reconnaissance faciale et aux caméras dotées d'AI.

Usage de la force et blocage : Équipés d'une matraque en caoutchouc et d'un bouclier de police, ces androïdes peuvent frapper les contrevenants, repousser les récalcitrants avec leur bouclier et contenir la pression d'une foule.

Intégration avec les forces armées : Actuellement, ces machines sont en phase de tests sur le terrain et en entraînement.

L'homme et la machine serviront ensemble

Selon les plans futurs, les robots «Fuxi» ne remplaceront pas totalement les policiers traditionnels, mais deviendront leurs partenaires directs :

Groupes de combat conjoints : À l'avenir, il est prévu d'intégrer les robots aux patrouilles de police armées pour servir en première ligne dans les situations critiques.

Minimisation des risques : Cette approche vise à réduire drastiquement les menaces pesant sur la vie et la santé des policiers lors de conflits armés ou de troubles civils.

Cette expérience chinoise indique que le concept de sécurité dans les villes du futur pourrait passer entièrement sous le contrôle de la robotique et de l'AI.