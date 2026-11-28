Une agence locale de musique et de concerts en Chine — G-DRAGON en collaboration avec l'un des leaders de la robotique, Unitree Robotics a lancé un projet inhabituel. Les deux parties forment un groupe de K-pop féminin dont tous les membres sont entièrement des robots humanoïdes. Première apparition à Hong Kong et débuts en 2027

Dans une vidéo spéciale publiée dans le cadre du projet, les mouvements de scène et la chorégraphie des robots interprètes ont été présentés. En particulier, les robots humanoïdes

le 16 novembre lors du défilé de mode MACH 33 à Hong Kong, ont attiré l'attention du public en dansant sur de la musique. Les débuts officiels du nouveau groupe de robots sont prévus pour

janvier 2027. Détails principaux du projet Indicateurs

Informations officielles

Initiateurs du projet G-DRAGON (agence de musique et de concerts) et Unitree Robotics Concept du groupe Groupe de K-pop féminin composé entièrement de robots humanoïdes Première démonstration publique Le 16 novembre performance de danse lors du défilé de mode MACH 33 à Hong Kong Date des débuts officiels Janvier 2027 Pensez-vous que les groupes musicaux composés de robots humanoïdes pourront rivaliser avec les vrais artistes et les stars de la K-pop sur scène à l'avenir ? Laissez vos avis dans les commentaires et partagez cette nouvelle avec vos proches qui suivent les actualités les plus insolites sur la technologie, l'IA et le show-business ! oyi

Sizningcha, gumanoid robotlardan iborat musiqiy guruhlar kelajakda haqiqiy san’atkorlar va K-pop yulduzlari bilan sahnada raqobatlasha oladimi?

O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va texnologiyalar, sun’iy intellekt hamda shou-biznes olamidagi eng g‘aroyib yangiliklarni kuzatib borayotgan yaqinlaringizga ushbu xabarni darhol ulashing!