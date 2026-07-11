Des robots humanoïdes réalisent avec succès leur première opération complexe

·6·Technologie
Des robots humanoïdes réalisent avec succès leur première opération complexe

Une avancée scientifique majeure a été réalisée dans le domaine médical. Pour la première fois, deux robots humanoïdes ont réussi à effectuer une cholécystectomie sur un être vivant. Les scientifiques soulignent que ce résultat constitue l'une des étapes les plus importantes vers le lancement d'essais cliniques sur l'homme dans un avenir proche.

Ces opérations innovantes ont été menées sur des porcs par des ingénieurs et des chirurgiens de l'Université de Californie à San Diego (États-Unis). Les résultats de ces travaux ont été publiés le 8 juillet dans la prestigieuse revue Nature .

La première opération de l'étude a été réalisée par un robot humanoïde sous la supervision et avec l'assistance d'un chirurgien expérimenté. Lors de la seconde opération, deux robots humanoïdes ont collaboré pour terminer l'ablation de la vésicule biliaire de manière autonome. Selon l'université, ces expériences réussies sont considérées comme l'une des étapes les plus cruciales avant de tester la technologie sur des humains.

Opération chirurgicale réalisée avec la participation d'un robot et de médecins.

Selon le Dr Ryan Broderick, directeur par intérim du Center for the Future of Surgery de l'Université de Californie, cette expérience a prouvé en pratique que les robots peuvent travailler efficacement en chirurgie.

« Du point de vue de la preuve de concept, tout a fonctionné comme prévu », a-t-il déclaré dans une interview accordée à la chaîne ABC.

Les experts soulignent que ces robots humanoïdes diffèrent à plusieurs égards des systèmes chirurgicaux robotisés traditionnels utilisés actuellement dans de nombreux hôpitaux. Ils possèdent une structure humanoïde, équipée d'une tête et de bras. Plus important encore, ils occupent très peu d'espace dans la salle d'opération. Les chercheurs ont même surnommé les robots « Surgie » (robot chirurgien).

Le Dr Ryan Broderick souligne que l'un des principaux avantages des nouveaux robots est précisément leur compacité.

« Le manque d'espace, courant dans les opérations robotisées traditionnelles, est ici quasi inexistant. Le robot se place aux côtés du patient comme un assistant humain et s'adapte parfaitement à l'environnement auquel nous sommes habitués pour les opérations laparoscopiques », a-t-il déclaré.

Selon les scientifiques, c'est cette construction compacte qui permettra à l'avenir d'utiliser efficacement les robots humanoïdes dans diverses conditions. Par exemple, ces robots pourraient effectuer des opérations dans des zones éloignées des grands centres médicaux, dans de petites salles de chirurgie, sur des navires ou dans des établissements médicaux ruraux.

Deux robots humanoïdes effectuent une opération chirurgicale à l'aide d'instruments médicaux.

Le Dr Shangley Liu, chirurgien colorectal à l'Université de Californie, souligne que cette technologie ouvre des possibilités pour élargir davantage la couverture des services médicaux.

« Il n'est pas difficile d'imaginer l'utilisation de cet appareil sur un navire, dans un village isolé ou dans de petites salles d'opération situées loin des grandes villes. Cela élargit considérablement l'accès aux services médicaux », a-t-il déclaré.

Les chercheurs affirment que cette technologie pourrait également aider à résoudre partiellement le problème de la pénurie de personnel médical dans les hôpitaux à l'avenir. Les robots assisteront les chirurgiens et les équipes médicales, permettant ainsi de réaliser davantage d'opérations.

Selon le professeur Michael Yip de l'Université de Californie, l'expérience a prouvé que les robots humanoïdes sont capables d'effectuer de véritables opérations.

« Je pense que nous avons démontré que les robots humanoïdes peuvent effectuer de véritables actes chirurgicaux dans une salle d'opération. À l'avenir, de telles technologies pourraient servir à sauver des vies humaines », a déclaré le professeur.

Les experts considèrent ce résultat comme un tournant majeur dans le progrès de la médecine robotisée. Si les prochaines recherches aboutissent également, les premiers essais cliniques sur l'homme impliquant des robots humanoïdes pourraient ne pas tarder.

Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

1X présente des mains ultra-sensibles semblables à celles de l'humain pour son robot NEO1X présente des mains ultra-sensibles semblables à celles de l'humain pour son robot NEOAujourd'hui, 18:29La date de présentation et les caractéristiques techniques du Motorola Edge 70 Max ont été révéléesLa date de présentation et les caractéristiques techniques du Motorola Edge 70 Max ont été révéléesAujourd'hui, 17:55Le Xiaomi Router BE19000 Pro arrive en Europe : Wi-Fi 7 et ultra-vitesseLe Xiaomi Router BE19000 Pro arrive en Europe : Wi-Fi 7 et ultra-vitesseAujourd'hui, 16:27La capacité de la batterie du premier smartphone pliable d'Apple, l'iPhone Ultra, a été révéléeLa capacité de la batterie du premier smartphone pliable d'Apple, l'iPhone Ultra, a été révéléeAujourd'hui, 15:54Un conflit judiciaire éclate entre Apple et OpenAIUn conflit judiciaire éclate entre Apple et OpenAIAujourd'hui, 14:31Le fondateur de MiniMax renonce à son salaire jusqu'à la création de l'AGILe fondateur de MiniMax renonce à son salaire jusqu'à la création de l'AGIAujourd'hui, 14:20
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Technologie actualités

Premier design de l'iPhone 18 dévoilé : Apple opterait pour un look inattendu
Premier design de l'iPhone 18 dévoilé : Apple opterait pour un look inattendu
Parler aux défunts grâce à l'intelligence artificielle : une étude révèle des résultats inattendus
Parler aux défunts grâce à l'intelligence artificielle : une étude révèle des résultats inattendus
Vente de robots humanoïdes hyperréalistes en Chine : prix jusqu'à 146 000 dollars
Vente de robots humanoïdes hyperréalistes en Chine : prix jusqu'à 146 000 dollars
Les scientifiques japonais révolutionnent le monde des batteries : création d'une batterie lithium-soufre
Les scientifiques japonais révolutionnent le monde des batteries : création d'une batterie lithium-soufre
Le légendaire Nokia Asha revient : HMD prépare un téléphone tactile nouvelle génération
Le légendaire Nokia Asha revient : HMD prépare un téléphone tactile nouvelle génération
Ubtech présente les robots hyperréalistes U1 avec une peau humaine
Ubtech présente les robots hyperréalistes U1 avec une peau humaine
Il a été découvert que les tempêtes géomagnétiques modifient radicalement la température à la surface de la Terre
Il a été découvert que les tempêtes géomagnétiques modifient radicalement la température à la surface de la Terre
La NASA trouve les preuves les plus solides de vie sur Mars : nouveautés de Perseverance
La NASA trouve les preuves les plus solides de vie sur Mars : nouveautés de Perseverance