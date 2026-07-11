Des robots humanoïdes réalisent avec succès leur première opération complexe

Une avancée scientifique majeure a été réalisée dans le domaine médical. Pour la première fois, deux robots humanoïdes ont réussi à effectuer une cholécystectomie sur un être vivant. Les scientifiques soulignent que ce résultat constitue l'une des étapes les plus importantes vers le lancement d'essais cliniques sur l'homme dans un avenir proche.

Ces opérations innovantes ont été menées sur des porcs par des ingénieurs et des chirurgiens de l'Université de Californie à San Diego (États-Unis). Les résultats de ces travaux ont été publiés le 8 juillet dans la prestigieuse revue Nature .

La première opération de l'étude a été réalisée par un robot humanoïde sous la supervision et avec l'assistance d'un chirurgien expérimenté. Lors de la seconde opération, deux robots humanoïdes ont collaboré pour terminer l'ablation de la vésicule biliaire de manière autonome. Selon l'université, ces expériences réussies sont considérées comme l'une des étapes les plus cruciales avant de tester la technologie sur des humains.

Selon le Dr Ryan Broderick, directeur par intérim du Center for the Future of Surgery de l'Université de Californie, cette expérience a prouvé en pratique que les robots peuvent travailler efficacement en chirurgie.

« Du point de vue de la preuve de concept, tout a fonctionné comme prévu », a-t-il déclaré dans une interview accordée à la chaîne ABC.

Les experts soulignent que ces robots humanoïdes diffèrent à plusieurs égards des systèmes chirurgicaux robotisés traditionnels utilisés actuellement dans de nombreux hôpitaux. Ils possèdent une structure humanoïde, équipée d'une tête et de bras. Plus important encore, ils occupent très peu d'espace dans la salle d'opération. Les chercheurs ont même surnommé les robots « Surgie » (robot chirurgien).

Le Dr Ryan Broderick souligne que l'un des principaux avantages des nouveaux robots est précisément leur compacité.

« Le manque d'espace, courant dans les opérations robotisées traditionnelles, est ici quasi inexistant. Le robot se place aux côtés du patient comme un assistant humain et s'adapte parfaitement à l'environnement auquel nous sommes habitués pour les opérations laparoscopiques », a-t-il déclaré.

Selon les scientifiques, c'est cette construction compacte qui permettra à l'avenir d'utiliser efficacement les robots humanoïdes dans diverses conditions. Par exemple, ces robots pourraient effectuer des opérations dans des zones éloignées des grands centres médicaux, dans de petites salles de chirurgie, sur des navires ou dans des établissements médicaux ruraux.

Le Dr Shangley Liu, chirurgien colorectal à l'Université de Californie, souligne que cette technologie ouvre des possibilités pour élargir davantage la couverture des services médicaux.

« Il n'est pas difficile d'imaginer l'utilisation de cet appareil sur un navire, dans un village isolé ou dans de petites salles d'opération situées loin des grandes villes. Cela élargit considérablement l'accès aux services médicaux », a-t-il déclaré.

Les chercheurs affirment que cette technologie pourrait également aider à résoudre partiellement le problème de la pénurie de personnel médical dans les hôpitaux à l'avenir. Les robots assisteront les chirurgiens et les équipes médicales, permettant ainsi de réaliser davantage d'opérations.

Selon le professeur Michael Yip de l'Université de Californie, l'expérience a prouvé que les robots humanoïdes sont capables d'effectuer de véritables opérations.

« Je pense que nous avons démontré que les robots humanoïdes peuvent effectuer de véritables actes chirurgicaux dans une salle d'opération. À l'avenir, de telles technologies pourraient servir à sauver des vies humaines », a déclaré le professeur.

Les experts considèrent ce résultat comme un tournant majeur dans le progrès de la médecine robotisée. Si les prochaines recherches aboutissent également, les premiers essais cliniques sur l'homme impliquant des robots humanoïdes pourraient ne pas tarder.