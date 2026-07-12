Un nouveau chapitre dans l'histoire de Tesla : la ligne de production des Model S et Model X libérée pour les robots Optimus

Tesla, entreprise ayant révolutionné le monde du transport électrique, a décidé de tourner la page sur ses modèles les plus emblématiques pour se projeter vers l'avenir. La ligne d'assemblage de l'usine de Fremont en Californie, qui a produit les berlines Model S et les SUV Model X pendant plus d'une décennie, a été entièrement démantelée. C'est ce que rapporte le site Ixbt.com en s'appuyant sur les données de l'entreprise. rapporte que.

L'entreprise a publié une vidéo illustrant ce processus sous le titre symbolique « La fin d'une ère ». À l'aide d'équipements lourds, les fondations en béton, les manipulateurs robotisés et les systèmes de convoyeurs ont été démolis en seulement 46 jours. Désormais, cet immense espace sera rééquipé pour la production du prochain projet majeur de Tesla : les robots humanoïdes Optimus.

Model S et Model X : Une retraite honorable

Le PDG de Tesla, Elon Musk , a qualifié cette décision de « retraite honorable ». Lancée en 2012, la Model S a prouvé que les véhicules électriques pouvaient rivaliser avec les berlines premium à moteur thermique. Le crossover Model X, qui a suivi, est devenu l'un des symboles les plus reconnaissables de la marque grâce à ses portes emblématiques.

Cependant, ces dernières années, les ventes de ces modèles haut de gamme ont considérablement chuté face aux Model 3 et Model Y, plus abordables. Aujourd'hui, ce sont précisément ces modèles accessibles qui génèrent l'essentiel des revenus de l'entreprise. Tesla a donc choisi de réorienter ses ressources vers des domaines plus prometteurs et à haute technologie.

L'ère des robots Optimus commence

Selon le plan de Tesla, la production en série des robots Optimus de troisième génération sur ce site réaménagé devrait débuter en juillet ou août de cette année. Bien que ces robots soient actuellement fabriqués en petites quantités, l'entreprise vise à augmenter rapidement sa capacité de production. D'ici fin 2026, la production annuelle d'Optimus pourrait atteindre des dizaines, voire des centaines de milliers d'unités.

Elon Musk considère le projet Optimus comme le plus important de l'histoire de Tesla. Selon lui, à long terme, les robots humanoïdes pourraient rapporter plus de bénéfices que la branche automobile et devenir le produit le plus populaire au monde. Ces robots sont destinés à aider les humains non seulement dans les usines, mais aussi dans la vie quotidienne.

À l'avenir, Tesla prévoit de construire un complexe de production encore plus vaste à la Giga Texas. On estime que des millions de robots y seront produits chaque année. Ainsi, les lignes de production qui ont autrefois initié le monde à la mobilité électrique deviennent le centre névralgique menant l'humanité vers l'ère de la robotisation.