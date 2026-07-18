La bataille des robots humanoïdes : Agility Robotics ouvre un nouveau centre près de l'usine Tesla

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La bataille des robots humanoïdes : Agility Robotics ouvre un nouveau centre près de l'usine Tesla

La concurrence dans le monde de la robotique atteint un nouveau stade. Agility Robotics a inauguré un vaste complexe de 60 000 pieds carrés à Fremont, en Californie, dédié à la formation et aux tests de ses robots humanoïdes. Fait notable, cet établissement est situé à quelques kilomètres seulement de l'usine où Tesla prévoit de produire ses robots Optimus. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Alors qu'Elon Musk prédit que le projet Optimus deviendra le produit le plus important de l'histoire de l'entreprise, Agility Robotics dispose déjà d'un produit générant des revenus réels. Le robot de l'entreprise, baptisé Digit, est aujourd'hui utilisé avec succès dans les entrepôts de géants comme Amazon, GXO et Toyota pour le transport de marchandises et les processus logistiques. Selon TechCrunch, l'entreprise a déjà constitué un portefeuille de contrats de 300 millions de dollars.

Expérience pratique et questions de sécurité

Selon Peggy Johnson, PDG d'Agility Robotics, la présence d'un concurrent comme Tesla à proximité est un signe positif pour le développement du secteur. Elle souligne qu'Agility a déjà franchi l'étape de la commercialisation et a accumulé une grande expérience dans l'intégration des robots à l'infrastructure IT des entreprises industrielles et dans leur adaptation aux normes de sécurité.

Damion Shelton, l'un des fondateurs de l'entreprise, a évoqué le rôle de l'IA dans la robotique en insistant sur les questions de sécurité. Selon lui, les fonctions critiques des robots, telles que la sécurité des déplacements et les systèmes de freinage, ne doivent pas être sous le contrôle de l'IA générative. « Vous n'avez pas besoin de 'créativité' de type IA pour les questions de sécurité, ces systèmes doivent fonctionner sur la base d'algorithmes stricts », déclare Shelton.

IA et perspectives d'avenir

Néanmoins, Agility Robotics utilise les capacités de l'IA générative pour programmer les robots à grande échelle. L'éventail des tâches qu'un robot peut accomplir est très large, mais il manque d'ingénieurs pour programmer chacune d'entre elles manuellement. Les modèles d'IA basés sur des technologies comme ChatGPT résolvent précisément ce problème, permettant aux robots d'apprendre de nouvelles compétences plus rapidement.

Aujourd'hui, Agility Robotics s'enorgueillit des réalisations suivantes :

  • Dans le centre logistique de GXO, les robots Digit ont transporté avec succès plus de 100 000 caisses de marchandises ;
  • L'entreprise prévoit de devenir le premier fabricant de robots humanoïdes à entrer en bourse cette année ;
  • Des partenariats ont été établis avec des marques mondiales telles qu'Amazon et Toyota.
Pour les marchés émergents, ces technologies peuvent sembler être un futur lointain, mais l'automatisation de la chaîne logistique mondiale changera sans aucun doute les normes de gestion des entrepôts et de production à l'avenir. Cette concurrence entre Agility Robotics et Tesla accélérera l'intégration des robots dans notre vie quotidienne.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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