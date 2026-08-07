BYD présentera pour la première fois ses robots humanoïdes au public

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BYD présentera pour la première fois ses robots humanoïdes au public

Le géant chinois des véhicules électriques BYD présentera ses premiers robots humanoïdes au public en août. La démonstration aura lieu au centre d’exposition Di Space et les visiteurs pourront observer directement les capacités des robots et interagir avec eux.

Dans un premier temps, ces robots seront testés dans les propres usines de BYD. Ils devraient effectuer des tâches telles que le transport de pièces, l’assistance à l’assemblage des voitures, le contrôle de la qualité des produits et l’automatisation des opérations logistiques internes. L’entreprise souhaite ainsi tester ses solutions d’intelligence artificielle et de robotique dans des conditions réelles de production.

Selon les experts, si les robots humanoïdes démontrent leur efficacité en pratique, leur champ d’application pourrait s’élargir considérablement. À l’avenir, il est prévu de les utiliser dans les entrepôts, les hôpitaux, les hôtels, les centres commerciaux, les chantiers de construction ainsi que pour les tâches ménagères.

Ces dernières années, Tesla, Figure AI et Unitree travaillent également activement sur des robots humanoïdes. Ce projet de BYD devrait renforcer davantage la concurrence de l’entreprise dans les domaines de l’intelligence artificielle et de la robotique, au-delà des véhicules électriques.

BYDChineTeslaFigure AIUnitree
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