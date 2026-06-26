Agility Robotics, leader américain dans le domaine des robots humanoïdes, entame une nouvelle étape de son développement. L'entreprise a annoncé son entrée sur le marché boursier via une fusion avec la société d'acquisition à but spécifique (SPAC) Churchill Capital Corp XI. Dans le cadre de cet accord, la valeur totale du fabricant est estimée à 2,5 milliards de dollars. C'est ce qu'indique l'information de Ixbt.com.

Cette transaction permettra à Agility Robotics de lever plus de 620 millions de dollars de nouveaux capitaux. Près de 200 millions de dollars seront apportés par de nouveaux et d'anciens investisseurs institutionnels. La direction de l'entreprise prévoit d'utiliser ces investissements pour étendre la production des robots Digit v5 de nouvelle génération, honorer les contrats existants et élargir sa base de clients.

Un pas révolutionnaire pour la logistique et l'industrie

Fondée en 2015 sur la base de recherches de l'Université de l'Oregon, Agility Robotics a pour produit phare le robot humanoïde bipède Digit. Contrairement à de nombreux prototypes, Digit a déjà été testé en conditions industrielles réelles et est utilisé dans des projets commerciaux. Actuellement, ces robots opèrent sur neuf sites majeurs, notamment chez l'opérateur logistique GXO, Toyota Motor Manufacturing Canada et dans les entrepôts de Mercado Libre.

Le succès de l'entreprise est soutenu par des géants technologiques tels que NVIDIA, Amazon et SoftBank Vision Fund 2. L'intérêt de tels investisseurs démontre que le marché de la robotique humanoïde est l'une des directions les plus prometteuses de l'AI et de l'automatisation industrielle.

Plus de 300 millions de dollars de commandes ont déjà été reçues pour les robots Digit v5 ;

plus de 30 grandes entreprises étudient l'intégration des robots dans leurs systèmes de production ;

le nouveau capital servira à multiplier les capacités de production.

Perspectives d'avenir et position sur le marché

Selon Peggy Johnson, PDG d'Agility Robotics, les robots humanoïdes jouent un rôle crucial non seulement pour pallier la pénurie de main-d'œuvre, mais aussi pour renforcer la stabilité de la chaîne d'approvisionnement. En effectuant des tâches lourdes et répétitives, les robots aident à créer un environnement de travail plus sûr pour les humains.

Une fois le processus d'introduction en bourse terminé, les actions de la société seront négociées sous le ticker AGLT. Bien que la bourse de cotation n'ait pas encore été révélée, cet événement constitue un signal important pour toute l'industrie robotique. Selon iXBT.com, cette étape accélérera la démocratisation des systèmes physiques basés sur l'AI.

La production de masse et la cotation boursière des robots humanoïdes montrent que cette technologie est passée du stade de projet de laboratoire à un modèle commercial pleinement viable. Pour les marchés émergents comme l'Ouzbékistan, de tels systèmes automatisés pourraient jouer un rôle crucial dans l'amélioration de l'efficacité logistique à l'avenir.