Un robot maître de kung-fu déforme une voiture (vidéo)

·45·Technologie
Un robot maître de kung-fu déforme une voiture (vidéo)

Un robot capable d'exécuter des mouvements de kung-fu a frappé une voiture, déformant sa carrosserie. Pas d'inquiétude : il ne s'agit pas d'un robot devenu incontrôlable, mais d'une vidéo démontrant ses capacités, comme l'a rapporté le South China Morning Post.

La société chinoise Unitree Robotics a présenté son robot humanoïde nommé H2-X Kung Fu Legend Guardian, conçu pour la sécurité et l'assistance lors de situations d'urgence.

Dans la vidéo publiée par l'entreprise, on voit le robot sauter sur le toit d'une voiture, effectuer un salto arrière, puis frapper la portière avec ses poings et ses pieds, endommageant la carrosserie. Le robot a également réalisé des sauts en hauteur, des rotations aériennes et d'autres mouvements acrobatiques complexes.

Les capacités du H2-X ne se limitent pas aux arts martiaux. La vidéo de présentation montre également le robot faisant face à un agresseur armé ou soulevant l'avant d'un véhicule accidenté pour aider à secourir une personne coincée en dessous. Cependant, ces séquences font partie d'une vidéo de démonstration et l'autonomie du robot dans de telles situations n'a pas encore été confirmée.

Selon l'entreprise, le robot peut fonctionner jusqu'à huit heures en position debout sur une seule charge. Ce chiffre ne correspond pas au temps d'exécution de mouvements de kung-fu en continu.

Le prix et la date de commercialisation du H2-X n'ont pas encore été annoncés.

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