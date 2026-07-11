Révolution médicale : le robot humanoïde Unitree G1 participe pour la première fois à une opération chirurgicale

Un événement historique a eu lieu dans le monde de la médecine et des hautes technologies : le robot humanoïde Unitree G1 a participé avec succès, pour la première fois, en tant qu'assistant à une intervention chirurgicale complexe sur le corps humain. Cette expérience marque une avancée majeure dans le domaine de la robotique et ouvre la voie à une utilisation généralisée des robots à forme humaine dans les hôpitaux. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte cette information.

Des chercheurs de l'Université de Californie à San Diego (University of California San Diego) ont intégré le robot Unitree G1 dans une série d'interventions chirurgicales visant à retirer la vésicule biliaire. Il s'agit du premier cas documenté au monde de participation d'un robot humanoïde à une procédure médicale réelle. Les tests ont été effectués début juillet au sein du laboratoire Advanced Robotics and Controls Lab (ARCLab) de l'université.

Contrôle humain et précision robotique

Selon les informations d'ixbt.com, l'Unitree G1 n'a pas effectué l'opération de manière autonome. L'appareil a été entièrement contrôlé par un humain via des capteurs de mouvement, des pédales et des systèmes de suivi spécialisés. Ce schéma a permis au chirurgien de transmettre ses mouvements au robot à distance et de coordonner simultanément les deux bras du robot. Par exemple, pendant que le robot maintenait un tissu avec une main, il effectuait l'incision chirurgicale avec l'autre.

Le projet a été mené sous la direction du professeur Michael Yip et des chirurgiens Charles Goldberg et Preetham Suresh. Les scientifiques soulignent que, lors de ces tests, le robot n'a pas agi comme un système autonome décisionnel, mais comme un prolongement technologique des mains du chirurgien. Cette méthode étend les capacités physiques du médecin et permet d'atteindre une précision maximale dans les mouvements.

Différences avec les systèmes traditionnels et perspectives d'avenir

Actuellement, des robots chirurgicaux spécialisés (comme le système Da Vinci) sont utilisés en médecine, mais ils nécessitent une infrastructure spécifique et des équipements adaptés. L'avantage des robots humanoïdes réside dans leur capacité à fonctionner dans des environnements conçus pour les humains. À l'avenir, de tels robots pourront travailler dans les salles d'opération existantes avec des instruments médicaux classiques, sans nécessiter de rééquipement des hôpitaux.

Le développement de cette technologie devrait propulser la chirurgie à distance vers une nouvelle étape. Un spécialiste hautement qualifié pourrait ainsi réaliser des opérations complexes à des milliers de kilomètres de distance grâce au robot. Cependant, les experts estiment qu'il faudra encore quelques années avant que les robots humanoïdes ne soient largement utilisés dans les salles d'opération.

Pour que la technologie se démocratise, elle doit passer par de nombreuses années d'essais cliniques, obtenir l'autorisation des organismes de réglementation et prouver pleinement sa sécurité. De plus, il sera nécessaire d'élaborer de nouvelles normes de formation pour les spécialistes travaillant avec des robots-chirurgiens ainsi que des règles d'assurance médicale. Néanmoins, l'expérience impliquant l'Unitree G1 confirme une fois de plus que l'avenir de la médecine est étroitement lié à la robotique.