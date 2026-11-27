En Chine, une nouvelle étape importante a été franchie vers l'automatisation complète des services hôteliers : des robots humanoïdes capables d'effectuer de manière autonome les processus de blanchisserie et de livraison ont commencé à travailler dans les hôtels du pays. En particulier, ACE Robotics a déployé des robots dotés d'intelligence artificielle pour assurer le service de nuit dans des hôtels de Shanghai.

Comment tout le processus est-il réalisé sans intervention humaine ?

Mundo Ces robots humanoïdes sur roues, propulsés par le modèle d'intelligence artificielle, prennent en charge toutes les étapes, de la collecte du linge de lit, des serviettes et des vêtements dans l'hôtel, jusqu'au lavage et au retour en chambre :

Réception et collecte des commandes : Les clients commandent le service de blanchisserie via leur téléphone mobile. Ensuite, le robot se rend devant la porte de la chambre et récupère le panier contenant le linge sale. Lavage et séchage : Le robot se rend à la blanchisserie, fait fonctionner les machines à laver et les sèche-linge de manière autonome et gère l'ensemble du processus. Retour du linge propre : Une fois le linge lavé et séché, le robot livre les articles propres dans la chambre du client ou à l'endroit désigné.

Spécificités de la technologie et système d'auto-apprentissage

Caractéristiques Capacités techniques et avantages Modèle d'IA Mundo Crée une copie numérique complète du bâtiment de l'hôtel, assurant une navigation précise du robot à l'intérieur. Apprentissage par l'erreur Si une action échoue, le système analyse les images des caméras et les données des capteurs pour apporter les corrections nécessaires aux mouvements. Solution pour le service de nuit Adapté pour un fonctionnement continu afin de pallier la pénurie de main-d'œuvre nocturne dans les hôtels. Phase actuelle En phase de test final dans des hôtels de Shanghai, les experts travaillent à l'amélioration de la vitesse et de la précision.

Selon vous, les robots humanoïdes pourront-ils remplacer complètement le travail humain dans les secteurs de l'hôtellerie et des services dans les années à venir ?

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