En Chine, 20 robots ont dansé aux côtés de 120 danseurs (vidéo)

Le 22 septembre 2026, lors de la cérémonie d'ouverture de la compétition internationale des métiers WorldSkills à Shanghai, en Chine, 20 robots humanoïdes ont partagé la scène avec 120 jeunes danseurs. C'est ce qu'a rapporté le site officiel de la compétition.

Pendant la démonstration, les robots ont évolué en harmonie avec les humains, exécutant des éléments de valse et de danse contemporaine. Ils ont effectué des mouvements complexes tout en restant à proximité de leurs partenaires de danse.

La préparation du spectacle, intitulé « La Lumière du Futur », a nécessité plusieurs mois d'entraînement. Pour synchroniser les mouvements des robots avec ceux des danseurs, des technologies de capture de mouvement, des capteurs et des systèmes de contrôle spécialisés ont été utilisés.

Les organisateurs ont souligné que cette performance impliquant des robots et des humains visait à illustrer la synergie entre la technologie et la créativité humaine.