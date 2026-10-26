En Chine, 20 robots ont dansé aux côtés de 120 danseurs (vidéo)

·23·Technologie
En Chine, 20 robots ont dansé aux côtés de 120 danseurs (vidéo)

Le 22 septembre 2026, lors de la cérémonie d'ouverture de la compétition internationale des métiers WorldSkills à Shanghai, en Chine, 20 robots humanoïdes ont partagé la scène avec 120 jeunes danseurs. C'est ce qu'a rapporté le site officiel de la compétition.

Pendant la démonstration, les robots ont évolué en harmonie avec les humains, exécutant des éléments de valse et de danse contemporaine. Ils ont effectué des mouvements complexes tout en restant à proximité de leurs partenaires de danse.

La préparation du spectacle, intitulé « La Lumière du Futur », a nécessité plusieurs mois d'entraînement. Pour synchroniser les mouvements des robots avec ceux des danseurs, des technologies de capture de mouvement, des capteurs et des systèmes de contrôle spécialisés ont été utilisés.

Les organisateurs ont souligné que cette performance impliquant des robots et des humains visait à illustrer la synergie entre la technologie et la créativité humaine.

WorldSkillsShanghaiRobots HumanoïdesLumière du FuturTechnologie
Partager:
Chaîne TelegramSuivre sur Google
Charos
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Un robot maître de kung-fu déforme une voiture (vidéo)Un robot maître de kung-fu déforme une voiture (vidéo)22 octobre 14:01Des robots mendiants sont apparus dans les rues de ChineDes robots mendiants sont apparus dans les rues de Chine12 octobre 21:50Un couple chinois décide de divorcer faute de pouvoir choisir un prénom pour son enfantUn couple chinois décide de divorcer faute de pouvoir choisir un prénom pour son enfant21 octobre 10:07Un robot humanoïde capable de pleurer a été présenté en Chine (vidéo)Un robot humanoïde capable de pleurer a été présenté en Chine (vidéo)29 septembre 04:30Une femme de 75 ans en Chine dépense 450 000 dollars de ses économies de 10 ans dans un salon de beautéUne femme de 75 ans en Chine dépense 450 000 dollars de ses économies de 10 ans dans un salon de beauté23 septembre 15:40Fedor Emelianenko à Umar Nurmagomedov : « Seul un vainqueur sort de la cage ! »Fedor Emelianenko à Umar Nurmagomedov : « Seul un vainqueur sort de la cage ! »10 septembre 08:02
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application

Les plus lus Technologie actualités

Les prix de l'iPhone 18 changent à nouveau en Ouzbékistan
Les prix de l'iPhone 18 changent à nouveau en Ouzbékistan
Prix actuels de l'iPhone 18 au marché Malika
Prix actuels de l'iPhone 18 au marché Malika
L'intelligence artificielle a déchiffré un code mystérieux de l'époque napoléonienne
L'intelligence artificielle a déchiffré un code mystérieux de l'époque napoléonienne
Les nouveaux prix de l'iPhone 18 Pro Max ont été annoncés
Les nouveaux prix de l'iPhone 18 Pro Max ont été annoncés
Les prix actuels des iPhone 18 Pro et Pro Max sont connus
Les prix actuels des iPhone 18 Pro et Pro Max sont connus
Prix des iPhone 18 Pro et Pro Max au 10 octobre
Prix des iPhone 18 Pro et Pro Max au 10 octobre
Prix des iPhone 18 Pro et Pro Max au 4 octobre
Prix des iPhone 18 Pro et Pro Max au 4 octobre
Un vol à basse altitude : la nouvelle Tesla Roadster peut-elle sauver le marché de masse ?
Un vol à basse altitude : la nouvelle Tesla Roadster peut-elle sauver le marché de masse ?