Unitree Robotics : les robots humanoïdes seront autonomes comme des humains d'ici 2 à 3 ans

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Unitree Robotics : les robots humanoïdes seront autonomes comme des humains d'ici 2 à 3 ans

Le monde de la robotique est à l'aube d'une révolution technologique majeure. Selon Wang Xingxing, fondateur de Unitree Robotics, les deux ou trois prochaines années marqueront une nouvelle ère dans le développement des robots humanoïdes dotés d'AI, comparable à un « moment ChatGPT ». Cela signifie que les robots seront capables de se déplacer de manière autonome et d'accomplir des tâches complexes, même dans des environnements inconnus. C'est ce que rapporte Ixbt.com indique le rapport.

Ces dernières années, le développement des robots à forme humaine a été remarquable. Ce qui a commencé par de simples pas et des danses a évolué vers des mouvements complexes de type kung-fu et les premières étapes dans le secteur des services. Cependant, selon ixbt.com, ces appareils n'ont pas encore atteint un niveau d'autonomie totale.

Une nouvelle ère dans la robotique

Le « moment GPT » souligné par Wang Xingxing signifie que le robot pourra accomplir des tâches de base via des commandes vocales, même dans un environnement totalement inconnu, sans préparation préalable ni scénarios programmés. Cette technologie permettra aux robots de sortir des environnements limités pour évoluer librement dans le monde réel.

L'état actuel des robots rappelle l'ère des ordinateurs personnels (PC) d'il y a 30 ans. À l'époque, les ordinateurs n'intéressaient qu'un cercle restreint de spécialistes, mais aujourd'hui, les robots dépassent le stade de jouets pour devenir des outils permettant aux développeurs d'étudier et d'améliorer les algorithmes d'AI.

En évoquant les futures applications des robots, le dirigeant de Unitree Robotics a noté qu'ils joueront un rôle crucial non seulement dans l'industrie, mais aussi dans la vie quotidienne. Notamment :

  • À la maison, comme outil pédagogique pour enseigner aux enfants les bases de l'ingénierie et de l'AI ;
  • Dans les centres commerciaux et lors d'événements culturels pour créer une atmosphère unique et attirer les visiteurs ;
  • Pour remplacer l'homme dans des tâches à haut risque, pénibles ou répétitives.

À long terme, les robots libéreront l'humanité du travail physique pénible, permettant aux gens de se consacrer à des tâches plus créatives et intellectuelles. Cela devrait entraîner un changement radical sur le marché du travail et dans la vie sociale.

Pour information, Unitree Robotics est l'une des principales entreprises de robotique au monde, fondée en 2016 à Hangzhou, en Chine. L'entreprise a acquis une renommée mondiale grâce à ses robots quadrupèdes (robots-chiens) et ses modèles humanoïdes équipés d'une AI avancée.

RobotiqueUnitree RoboticsIntelligence ArtificielleTechnologieHumanoïde
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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