Dans le monde des technologies modernes, les dernières avancées en robotique suscitent un vif intérêt, non seulement chez les experts, mais aussi chez les dirigeants de grandes entreprises. Selon Ixbt.com, Lei Jun, fondateur de Xiaomi Group, a visité Unitree Robotics pour tester personnellement les capacités des robots humanoïdes de dernière génération. Cette visite a illustré une nouvelle étape dans l'interaction entre les humains et les systèmes mécaniques pilotés par l'AI. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte que.

Lors de la visite, Wang Xingxing, fondateur d'Unitree Robotics, a personnellement accompagné l'invité de marque pour présenter les développements de l'entreprise. Un événement marquant a eu lieu durant la présentation : un robot humanoïde s'est approché de la machine de démonstration nommée Xiaomi Skynomad N90, l'a observée attentivement et lui a fait signe de la main. De tels mouvements autonomes témoignent de l'amélioration considérable de la capacité des robots modernes à percevoir leur environnement et à interagir avec des objets.

Tests de combat avec des robots

La partie la plus intense de l'événement a été l'interaction physique inattendue entre l'humain et le robot. Non seulement l'invité a assisté à une démonstration d'arts martiaux par les robots, mais il a également décidé de faire un court sparring avec l'un d'eux. Lei Jun a porté un coup au robot, ce qui a fait vaciller l'appareil mécanique, le poussant à reculer de quelques pas.

Néanmoins, le système d'équilibrage algorithmique de haute technologie a parfaitement rempli sa fonction. Le robot a immédiatement rétabli son équilibre, évitant ainsi la chute. De tels tests confirment en pratique que la durabilité physique et la stabilité des produits robotiques ne cessent de se perfectionner.

Il convient de noter que les relations entre les deux entreprises ont une longue histoire. Auparavant, Lei Jun avait publiquement remercié Wang Xingxing pour avoir permis au fonds d'investissement Shunwei Capital d'investir dans le projet Unitree il y a cinq ans. Aujourd'hui, les fruits de cette collaboration sont clairement visibles.

Dernières nouvelles de l'industrie

Actuellement, Unitree Robotics améliore activement ses produits. En particulier, l'entreprise a officiellement présenté le robot humanoïde G1+ mis à jour, qui bénéficie de six améliorations majeures par rapport au modèle G1 précédent. Ces types de robots ont déjà acquis des compétences pour combattre, danser et effectuer des mouvements physiques complexes.

Des situations aussi dangereuses et fascinantes ont déjà été observées dans le monde de la robotique. Par exemple, lors de la World Robot Conference 2026 (WRC 2026), une vidéo montrant Zhao Tongyan, fondateur et PDG de ZQGame, tombant au sol après avoir été frappé par un robot T800, a suscité de larges discussions sur Internet. Tout cela montre la nécessité de renforcer les mesures de sécurité lors de l'interaction avec l'AI et les robots à l'avenir.