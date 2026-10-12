Des robots mendiants sont apparus dans les rues de Chine

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Des robots mendiants sont apparus dans les rues de Chine

Des robots humanoïdes mendiants sont apparus dans les rues de plusieurs villes chinoises. Devant eux, des panneaux avec des messages tels que « S'il vous plaît, payez ma facture d'électricité » et des codes QR pour les virements en ligne ont été placés. Ces scènes inhabituelles soulèvent la question : à l'ère de la révolution de l'intelligence artificielle, même la mendicité peut-elle devenir une activité pour les robots ?

Récemment, on parle beaucoup de la possibilité que les logiciels et robots basés sur l'IA remplacent les emplois humains. Mais qui aurait cru que ces technologies pourraient même remplacer les mendiants dans la rue ?

Selon plusieurs médias, des robots humanoïdes ont commencé à mendier. Cela montre qu'ils pénètrent même dans un domaine occupé par les humains depuis longtemps.

Des robots sont apparus dans les rues de Pékin, Chengdu et Fuzhou

Le site d'information HK01, basé à Hong Kong, a récemment rapporté que des robots humanoïdes mendiants ont été vus dans plusieurs villes chinoises. Notamment, de tels robots ont été observés dans les rues de Pékin, Chengdu et Fuzhou.

L'apparition de robots dans plusieurs villes signifie que ce n'est pas un incident isolé, mais peut-être le début d'une nouvelle tendance.

Les personnes qui les ont placés dans la rue ont accordé une attention particulière à leur posture et à leur apparence. Certains robots étaient à genoux, la tête baissée, tandis que d'autres étaient accroupis devant leurs « maîtres humains ».

Des panneaux attirant l'attention des passants ont été placés à côté d'eux. Par exemple, des phrases comme « Je n'ai pas d'argent pour recharger mon téléphone » et « S'il vous plaît, payez ma facture d'électricité » ont été utilisées pour demander de l'aide. Des codes QR permettant des virements en ligne ont également été installés.

Les photos des robots ont fait sensation sur Internet

Un robot argenté est à genoux sur un trottoir et demande l'aumône via un code QR.

Les photos des robots mendiants se sont rapidement propagées sur le segment chinois d'Internet cette semaine, suscitant de larges discussions. Les utilisateurs se sont divisés en deux opinions opposées.

Un groupe de personnes a exprimé son inquiétude face à l'entrée de l'IA dans presque tous les aspects de la vie humaine. Selon eux, le développement technologique pourrait obliger les humains à rivaliser avec des robots dans des activités autrefois considérées comme purement humaines.

D'autres ont douté de l'authenticité de cette tendance. Ils se demandent si les robots ont vraiment été mis dans la rue pour mendier ou s'il s'agit simplement d'une mise en scène destinée à attirer l'attention.

Ainsi, quelques photos apparemment simples ont déclenché des débats animés sur le rôle de l'IA dans la société, ses capacités et ses relations avec les humains.

Est-il logique d'utiliser des robots coûteux pour mendier ?

Les robots humanoïdes les plus avancés sur le marché actuel incluent les modèles G1 et H2 de la société Unitree. Cependant, ces robots ne sont pas bon marché. Par conséquent, les utiliser pour mendier dans les rues ne semble pas financièrement logique.

Compte tenu des coûts d'achat et d'exploitation d'un robot, il peut être difficile d'en tirer un profit économique. Mais si l'objectif principal n'est pas de collecter de l'argent, mais d'attirer l'attention des gens, la situation change complètement.

Certains ont supposé que ces scènes inhabituelles pourraient faire partie d'un projet artistique. Selon eux, de telles installations utilisant des robots pourraient être conçues pour inciter les gens à réfléchir aux relations de plus en plus complexes entre l'IA et les robots.

En effet, si la technologie créée par l'homme commence à imiter les actions humaines, cela soulève de nombreuses questions non seulement sur le progrès technique, mais aussi sur l'avenir de la société.

Pour l'instant, le véritable objectif des robots mendiants apparus dans les rues chinoises n'est pas tout à fait clair. Ils pourraient faire partie d'une véritable expérience sociale, d'un projet artistique ou simplement d'une action organisée pour faire le buzz sur Internet. Mais ce phénomène montre que les débats sur le rôle de l'IA dans la vie humaine sont loin d'être terminés.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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