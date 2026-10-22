Problèmes d'appels vocaux via Telegram en Ouzbékistan

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Problèmes d'appels vocaux via Telegram en Ouzbékistan

En Ouzbékistan, Des utilisateurs signalent sur les réseaux sociaux des difficultés à passer des appels vocaux via la messagerie Telegram. Selon eux, les appels ne se connectent pas ou sont fréquemment interrompus. Certains utilisateurs indiquent que les appels fonctionnent à nouveau après l'activation d'un service VPN.

Cette situation a suscité diverses spéculations parmi les internautes. Certains suggèrent notamment que ces problèmes pourraient viser à encourager l'utilisation des appels téléphoniques payants des opérateurs mobiles.

Cependant, il n'existe actuellement aucune preuve officielle confirmant que les appels via Telegram sont délibérément restreints ou liés aux intérêts des opérateurs mobiles. La cause exacte du problème n'a pas non plus été pleinement expliquée dans les sources ouvertes.

Parallèlement, des plaintes ont été déposées concernant l'augmentation des tarifs de téléphonie mobile dans le pays. Dans ce contexte, le Comité de la concurrence examine la justification de cette hausse des prix.

Pour l'instant, aucun lien direct n'a été établi entre les interruptions des appels Telegram et l'augmentation des tarifs mobiles. Les déclarations officielles des organisations concernées sont essentielles pour déterminer les causes du problème.

TelegramComité de la concurrenceTéléphonie mobileInternetOuzbékistan
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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