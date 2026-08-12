Le marché des appareils vocaux portables alimentés par l’IA se développe

·36·Technologie
Le marché des appareils vocaux portables alimentés par l’IA se développe

Ces dernières années, les appareils d’enregistrement reposant sur les technologies d’intelligence artificielle ont connu un essor rapide. Ils proposent des dispositifs au format carte bancaire, des pendentifs et même des écouteurs capables d’enregistrer des réunions et d’en générer des résumés. Comme l’a évoqué le podcast Equity de TechCrunch, une nouvelle vague d’appareils portables, notamment les bagues intelligentes, met désormais l’accent sur l’enregistrement vocal des pensées et des idées. TechCrunch.com rapporte cette information.

Selon ixbt.com et TechCrunch, la startup Sandbar développe Stream, une bague vocale discrète. L’entreprise a réussi à lever un total de 36 millions de dollars à ce jour, dont 23 millions lors d’un tour de financement de série A mené par Adjacent et Kindred Ventures.

Une nouvelle génération d’appareils vocaux

Lors du podcast, Mina Faxmi, fondatrice et directrice générale de Sandbar, a expliqué pourquoi les précédents appareils vocaux avaient eu du mal à trouver leur place sur le marché. Selon elle, l’avenir appartient aux technologies vocales. Pour réussir un gadget portable, il est essentiel de garder l’utilisateur au centre du processus et de lui laisser un contrôle total.

Alors que différents assistants fondés sur l’intelligence artificielle apparaissent sur le marché, la bague Stream permet à l’utilisateur d’enregistrer ses pensées uniquement par la voix, sans effort supplémentaire. Elle devrait ainsi simplifier considérablement le travail quotidien.

L’intérêt des investisseurs et les perspectives

Le succès de cette startup montre que les investisseurs en capital-risque fondent de grands espoirs sur la combinaison de l’intelligence artificielle et des appareils portables. L’augmentation des financements permettra d’améliorer le produit et d’accélérer son lancement sur le marché grand public.

Les spécialistes estiment qu’à l’avenir, les appareils d’intelligence artificielle fondés sur la commande vocale pourraient devenir indispensables dans notre vie quotidienne. Des projets comme la bague Stream constituent une étape importante dans cette direction.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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