1 TB d'internet ou un « Forfait social » : Pochta Rossii devient opérateur mobile

Pochta Rossii a annoncé le lancement d'un projet pilote de services mobiles. Le nouvel opérateur virtuel, sous la marque Pochta Rossii Mobayl, a débuté ses activités dans trois régions : les oblasts de Tver et de Kaliningrad, ainsi que la République de Sakha (Yakoutie). C'est ce que rapporte Ixbt.com .

La connexion aux services du nouvel opérateur est disponible dans 1 330 bureaux de poste de ces régions. Deux plans tarifaires sont actuellement proposés aux clients. Le premier est destiné aux utilisateurs actifs d'internet, incluant 1 TB de données et 500 minutes d'appels. Le coût mensuel de ce forfait est de 300 roubles.

Le deuxième plan, appelé « Forfait social », est spécifiquement conçu pour les retraités et nécessite un justificatif pour l'activation. Ce forfait offre 200 minutes, 200 SMS, 3 GB d'internet et un service d'« Assistant virtuel » protégeant contre le spam et la fraude. Le prix varie de 100 à 150 roubles par mois selon la région.

Le projet est mis en œuvre sur la base du modèle « Smart MVNO ». Dans ce cadre, Pochta Rossii fournit des services sous sa propre marque, mais utilise les ressources de Beeline pour l'infrastructure technique et la plateforme réseau.