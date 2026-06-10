1 TB d'internet ou un « Forfait social » : Pochta Rossii devient opérateur mobile

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1 TB d'internet ou un « Forfait social » : Pochta Rossii devient opérateur mobile

Pochta Rossii a annoncé le lancement d'un projet pilote de services mobiles. Le nouvel opérateur virtuel, sous la marque Pochta Rossii Mobayl, a débuté ses activités dans trois régions : les oblasts de Tver et de Kaliningrad, ainsi que la République de Sakha (Yakoutie). C'est ce que rapporte Ixbt.com .

La connexion aux services du nouvel opérateur est disponible dans 1 330 bureaux de poste de ces régions. Deux plans tarifaires sont actuellement proposés aux clients. Le premier est destiné aux utilisateurs actifs d'internet, incluant 1 TB de données et 500 minutes d'appels. Le coût mensuel de ce forfait est de 300 roubles.

Le deuxième plan, appelé « Forfait social », est spécifiquement conçu pour les retraités et nécessite un justificatif pour l'activation. Ce forfait offre 200 minutes, 200 SMS, 3 GB d'internet et un service d'« Assistant virtuel » protégeant contre le spam et la fraude. Le prix varie de 100 à 150 roubles par mois selon la région.

Le projet est mis en œuvre sur la base du modèle « Smart MVNO ». Dans ce cadre, Pochta Rossii fournit des services sous sa propre marque, mais utilise les ressources de Beeline pour l'infrastructure technique et la plateforme réseau.

Pochta RossiiTéléphonie MobileSmart MVNOInternetTechnologie
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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