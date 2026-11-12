D'où viennent les gigaoctets sur Internet ? Quel réseau colossal se cache derrière le trafic ?

Vous achetez 10, 20 ou 50 gigaoctets d'Internet pour votre téléphone. Mais où ces données sont-elles réellement stockées ? Comment traversent-elles des océans, des pays et des milliers de kilomètres pour atteindre votre smartphone en quelques secondes ? Le plus fascinant est que, bien qu'Internet semble circuler dans l'air, l'essentiel transite par d'immenses câbles posés à travers le monde.

Chaque jour, des millions de personnes regardent des vidéos sur YouTube, échangent des messages sur Telegram et consultent des images et des clips sur Instagram. Pour cela, des gigaoctets sont achetés auprès d'opérateurs mobiles ou de fournisseurs d'accès Internet. Cependant, beaucoup ne réfléchissent pas profondément à ce qu'ils achètent réellement en parlant de trafic Internet, d'où viennent ces données et comment elles parviennent jusqu'au téléphone.

En réalité, les gigaoctets que vous payez ne sont pas un produit matériel. Il s'agit d'une unité de mesure du volume de données numériques transmises via le réseau. Leur acheminement nécessite des data-centers, des milliers de kilomètres de câbles à fibre optique, des équipements de télécommunication, des tours de téléphonie mobile et une grande quantité d'énergie électrique.

Comprenons d'où vient le trafic Internet et comment il arrive sur notre smartphone à travers des exemples simples.

1. Le point de départ d'Internet : serveurs géants et data-centers

Les vidéos que nous regardons, les articles que nous lisons, nos images et autres données numériques sur Internet sont stockés sur des ordinateurs spéciaux : les serveurs. Ces serveurs fonctionnent dans de grands bâtiments abritant des milliers d'appareils, appelés data-centers.

Par exemple, vous avez ouvert une vidéo sur YouTube. Votre smartphone envoie une requête au serveur qui stocke cette vidéo. Le serveur transmet ensuite les données nécessaires à votre appareil via le réseau.

Cependant, ce processus ne s'effectue pas toujours depuis le serveur unique contenant la copie originale de la vidéo. Les grandes plateformes utilisent des serveurs spéciaux et des réseaux de diffusion de contenu (CDN) dans différents pays pour livrer les données plus rapidement aux utilisateurs. C'est pourquoi, même si la vidéo que vous regardez est stockée sur un autre continent, une copie peut se trouver sur un serveur proche de vous.

Ainsi, le trafic Internet est le volume de données numériques transmises du serveur vers votre appareil.

2. Comment les données traversent-elles les océans ?

Lorsqu'on parle d'Internet, beaucoup pensent que les données sont transmises uniquement par les airs. En réalité, les principales voies de communication internationales d'Internet sont constituées de câbles à fibre optique.

Ces câbles sont posés au fond des océans et des mers, ainsi que le long de routes terrestres spécifiques. Ils relient les continents, les pays et les grands réseaux de télécommunication entre eux.

À l'intérieur des câbles à fibre optique, les données ne sont pas transmises sous forme de signaux électriques, mais sous forme d'impulsions lumineuses. À l'aide de lasers et d'équipements optiques spéciaux, les données numériques sont converties en signaux lumineux et circulent à travers la fibre.