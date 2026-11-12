D'où viennent les gigaoctets sur Internet ? Quel réseau colossal se cache derrière le trafic ?
Vous achetez 10, 20 ou 50 gigaoctets d'Internet pour votre téléphone. Mais où ces données sont-elles réellement stockées ? Comment traversent-elles des océans, des pays et des milliers de kilomètres pour atteindre votre smartphone en quelques secondes ? Le plus fascinant est que, bien qu'Internet semble circuler dans l'air, l'essentiel transite par d'immenses câbles posés à travers le monde.
Chaque jour, des millions de personnes regardent des vidéos sur YouTube, échangent des messages sur Telegram et consultent des images et des clips sur Instagram. Pour cela, des gigaoctets sont achetés auprès d'opérateurs mobiles ou de fournisseurs d'accès Internet. Cependant, beaucoup ne réfléchissent pas profondément à ce qu'ils achètent réellement en parlant de trafic Internet, d'où viennent ces données et comment elles parviennent jusqu'au téléphone.
En réalité, les gigaoctets que vous payez ne sont pas un produit matériel. Il s'agit d'une unité de mesure du volume de données numériques transmises via le réseau. Leur acheminement nécessite des data-centers, des milliers de kilomètres de câbles à fibre optique, des équipements de télécommunication, des tours de téléphonie mobile et une grande quantité d'énergie électrique.
Comprenons d'où vient le trafic Internet et comment il arrive sur notre smartphone à travers des exemples simples.
1. Le point de départ d'Internet : serveurs géants et data-centers
Les vidéos que nous regardons, les articles que nous lisons, nos images et autres données numériques sur Internet sont stockés sur des ordinateurs spéciaux : les serveurs. Ces serveurs fonctionnent dans de grands bâtiments abritant des milliers d'appareils, appelés data-centers.
Par exemple, vous avez ouvert une vidéo sur YouTube. Votre smartphone envoie une requête au serveur qui stocke cette vidéo. Le serveur transmet ensuite les données nécessaires à votre appareil via le réseau.
Cependant, ce processus ne s'effectue pas toujours depuis le serveur unique contenant la copie originale de la vidéo. Les grandes plateformes utilisent des serveurs spéciaux et des réseaux de diffusion de contenu (CDN) dans différents pays pour livrer les données plus rapidement aux utilisateurs. C'est pourquoi, même si la vidéo que vous regardez est stockée sur un autre continent, une copie peut se trouver sur un serveur proche de vous.
Ainsi, le trafic Internet est le volume de données numériques transmises du serveur vers votre appareil.
2. Comment les données traversent-elles les océans ?
Lorsqu'on parle d'Internet, beaucoup pensent que les données sont transmises uniquement par les airs. En réalité, les principales voies de communication internationales d'Internet sont constituées de câbles à fibre optique.
Ces câbles sont posés au fond des océans et des mers, ainsi que le long de routes terrestres spécifiques. Ils relient les continents, les pays et les grands réseaux de télécommunication entre eux.
À l'intérieur des câbles à fibre optique, les données ne sont pas transmises sous forme de signaux électriques, mais sous forme d'impulsions lumineuses. À l'aide de lasers et d'équipements optiques spéciaux, les données numériques sont converties en signaux lumineux et circulent à travers la fibre.
C'est pourquoi les données peuvent parcourir de très grandes distances en peu de temps. Bien que leur vitesse de déplacement soit proche de la vitesse de la lumière, la lumière à l'intérieur du câble se propage plus lentement que dans le vide.
3. Comment Internet arrive-t-il en Ouzbékistan ?
Les données provenant des réseaux internationaux sont transmises aux réseaux internes via l'infrastructure de télécommunication du pays. Ce processus implique des câbles à fibre optique dorsaux, de grands fournisseurs, des centres d'échange de données et d'autres équipements réseau.
En Ouzbékistan, il existe également une infrastructure de télécommunication pour recevoir, traiter et distribuer le trafic Internet à travers la république. De grands opérateurs comme Ouzbektelecom sont des acteurs clés de ce système.
Ensuite, les données sont acheminées vers les villes, les districts et les zones résidentielles via les réseaux des fournisseurs d'accès Internet locaux et des opérateurs mobiles.
4. Comment Internet arrive-t-il sur votre smartphone ?
Une fois que les données ont atteint la ville ou le district, l'étape de transmission vers votre appareil spécifique commence. Ce processus varie selon la manière dont vous utilisez Internet.
Via l'Internet mobile :
Ucell, Beeline, Mobiuz, Uzmobile et d'autres opérateurs mobiles acheminent les données Internet vers des stations de base via leurs réseaux. Les antennes-relais installées dans les rues ou sur les bâtiments font partie de ces stations.
Votre smartphone établit une connexion avec la station de base via des ondes radio. En conséquence, les données arrivent du câble à la station, puis de là vers votre téléphone par liaison sans fil.
Via Wi-Fi :
L'Internet de votre domicile est connecté au routeur via un câble. Le routeur distribue ensuite les données Internet aux téléphones, ordinateurs, téléviseurs et autres appareils à l'aide d'ondes radio Wi-Fi.
C'est pourquoi, même lorsque vous utilisez Internet via Wi-Fi, les données doivent provenir de quelque part. Ce n'est qu'à la dernière étape qu'elles sont transmises sans fil à votre appareil.
5. Pourquoi les gigaoctets s'épuisent-ils vite quand vous regardez des vidéos sur YouTube ?
Les données sur Internet sont transmises via le réseau en petits morceaux appelés paquets. Votre appareil envoie une requête au serveur, et le serveur renvoie les données nécessaires en réponse.
Par exemple, lorsque vous ouvrez un site, le navigateur demande au serveur du texte, des images, des vidéos et d'autres éléments. Chacun d'eux constitue un certain volume de données.
Le trafic Internet est généralement mesuré en mégaoctets et gigaoctets :
1 kilooctet (KB) — petit volume de données ;
1 mégaoctet (MB) — environ des milliers de kilooctets de données ;
1 gigaoctet (GB) — environ 1 000 mégaoctets.
Dans le système de calcul précis, 1 gigaoctet est également considéré comme égal à 1 024 mégaoctets.
La consommation de trafic dépend du service que vous utilisez. Un simple message texte nécessite très peu de données. L'envoi d'une image augmente le volume. La lecture de vidéos peut multiplier la consommation par plusieurs fois.
Par exemple, le trafic consommé pour une heure de vidéo dépend de sa qualité. Une vidéo de basse qualité consomme moins, tandis qu'une vidéo HD ou 4K haute définition consomme beaucoup plus de gigaoctets. C'est pourquoi il est difficile de répondre par un chiffre unique à la question : « Combien d'Internet consomme une heure de vidéo ? »
6. Ce n'est pas seulement la vidéo, d'autres activités consomment aussi du trafic
Beaucoup pensent que les gigaoctets ne s'épuisent qu'en regardant des vidéos. En réalité, plusieurs processus peuvent fonctionner simultanément sur des appareils connectés à Internet.
Par exemple :
Images, vidéos et messages vocaux sur Telegram et autres messageries ;
Clips à lecture automatique sur Instagram, TikTok et Facebook ;
Téléchargement de fichiers vers le stockage cloud sur Google Photos et autres services ;
Mises à jour automatiques des applications téléphoniques ;
Mises à jour du système d'exploitation ;
Jeux en ligne et appels vidéo.
Surtout, les processus de mise à jour automatique et de téléchargement de fichiers vers le cloud peuvent consommer de l'Internet sans que l'utilisateur ne s'en aperçoive.
C'est pourquoi, si vos gigaoctets s'épuisent rapidement, il est utile de vérifier dans les paramètres du téléphone quelle application consomme combien de trafic.
7. Pourquoi payons-nous pour Internet ?
L'une des questions les plus intéressantes est : si Internet se propage via des ondes radio, pourquoi devons-nous payer pour cela ?
Parce que la partie sans fil d'Internet n'est que la dernière étape d'une infrastructure colossale. Derrière elle se cachent des coûts très importants.
Poser des câbles optiques au fond des océans, construire des réseaux dorsaux sur terre, héberger des serveurs, les refroidir, fournir de l'énergie électrique, installer des stations de base et entretenir constamment les équipements nécessite d'énormes fonds.
De plus, les opérateurs de téléphonie mobile engagent également des dépenses pour l'utilisation des fréquences radio, l'augmentation de la capacité du réseau et la fourniture d'un service ininterrompu aux abonnés.
Les gigaoctets que vous achetez font partie du service de livraison des données vers votre appareil via cette infrastructure.
Conclusion : le gigaoctet que vous achetez n'est pas qu'un simple chiffre
Le trafic Internet sur votre téléphone n'apparaît pas par magie. Derrière lui se trouvent des serveurs reliant le monde entier, des câbles sous-marins, des réseaux dorsaux, des stations de base et un système de technologies complexes.
Lorsque vous ouvrez une vidéo en quelques secondes, des milliers d'appareils et d'équipements réseau situés aux quatre coins du monde travaillent ensemble.
C'est pourquoi, la prochaine fois que vous verrez que vos gigaoctets ont diminué sur votre smartphone, souvenez-vous de l'infrastructure numérique colossale qui fonctionne derrière ces chiffres.
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