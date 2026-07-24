Anthropic met à jour le mode vocal de Claude : désormais plus intelligent

Anthropic, l'un des acteurs majeurs du marché de l'IA, a radicalement mis à jour le système de communication vocale de son chatbot Claude. Cette mise à jour constitue une réponse appropriée aux fonctionnalités vocales introduites par OpenAI pour ChatGPT, permettant aux utilisateurs d'effectuer des tâches plus complexes par la voix. Désormais, Claude ne se contente pas de répondre rapidement, il est également capable de mener des conversations analytiques approfondies. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Alors qu'auparavant le mode vocal de Claude ne fonctionnait qu'avec le modèle Haiku, le plus simple, les utilisateurs peuvent désormais choisir entre les modèles Opus, Sonnet et Haiku. Selon l'entreprise, le système sélectionne automatiquement la version la plus rapide du modèle que l'utilisateur a utilisée pour la dernière fois dans le chat textuel. Cela améliore considérablement la qualité de la communication vocale.

Intégration avec des applications tierces

L'un des avantages les plus importants de cette nouvelle version est sa capacité à fonctionner avec d'autres plateformes. Claude est désormais intégré à des services populaires tels que Gmail, Google Calendar, Slack, Canva et Notion. Cela permet aux utilisateurs de modifier l'heure d'une réunion, de rédiger des e-mails ou de créer un nouveau document dans Notion via une commande vocale.

Il convient de noter que cette fonctionnalité distingue Claude de son principal concurrent, OpenAI. Bien que ChatGPT ait amélioré son style de communication vocale, il n'a toujours pas la capacité d'effectuer des tâches à l'aide de divers outils externes. Anthropic, quant à lui, se concentre précisément sur l'efficacité et les résultats pratiques.

Le nouveau mode vocal peut aider les utilisateurs dans les domaines suivants :

Analyse de conversations complexes et longues ;

Conseils et retours sur le style de communication ;

Entraînement aux présentations (pitch) pour les clients ;

Étude de marché et échange d'idées sur de nouveaux produits (brainstorming).

De plus, le mode vocal de Claude dispose désormais d'un système de support multilingue. Actuellement, les utilisateurs peuvent communiquer en anglais, français, allemand, hindi, indonésien, italien, japonais, coréen, portugais et espagnol. Cependant, l'utilisateur doit configurer manuellement la langue avant de commencer la conversation.

Actuellement, les nouvelles fonctionnalités sont disponibles en version bêta pour tous les utilisateurs. Il convient de noter que les utilisateurs gratuits sont limités au modèle Haiku et ne peuvent connecter qu'une seule application externe. Les abonnés payants peuvent profiter pleinement de toutes les fonctionnalités.