Starlink teste la communication directe avec les smartphones en Malaisie

Le gouvernement malaisien et Starlink se préparent à tester la technologie Direct-to-Device, qui permet de connecter directement les smartphones ordinaires aux satellites sans utiliser de terminaux spéciaux. Selon ixbt.com, ce projet constituera une étape importante visant à étendre considérablement la couverture de téléphonie mobile dans les régions isolées du pays. C'est ce que rapporte Ixbt.com en informe.

Le ministre des Communications du pays, Fahmi Fadzil, a déclaré que des négociations sont actuellement en cours entre le gouvernement et les représentants de Starlink pour organiser des tests locaux. Cette technologie permettra d'améliorer la communication dans les zones où la construction de stations de base traditionnelles s'avère difficile ou économiquement non viable.

Principales caractéristiques de la technologie

Contrairement à l' Internet Starlink traditionnel, le système Direct-to-Device ne nécessite pas d'antennes utilisateur spéciales. Il peut fonctionner directement avec des appareils mobiles ordinaires prenant en charge le standard 4G LTE. Cela offre aux utilisateurs la possibilité de se connecter sans équipements supplémentaires.

Pendant les tests, il sera examiné comment la communication par satellite peut compléter les réseaux cellulaires existants dans les villages isolés, sur les autoroutes et dans les zones côtières. Cette technologie ouvre la voie aux opérateurs pour étendre rapidement leur zone de couverture sans construire de nouvelles infrastructures.

Mise en œuvre étape par étape

Dans la première phase du projet, les utilisateurs auront accès à l'échange de messages textuels et aux fonctions de communication d'urgence. Les appels vocaux et la transmission de données à haut débit seront introduits progressivement à mesure que la technologie se développera.

Les opérateurs mobiles locaux de Malaisie devraient également participer à la phase commerciale de ce service. Les experts soulignent que la communication par satellite ne vise pas à remplacer les réseaux terrestres existants, mais plutôt à renforcer et à compléter leurs capacités.

Il convient de rappeler qu'en 2023, la Malaisie avait officiellement approuvé l'Internet par satellite fixe de Starlink afin d'augmenter la vitesse d'Internet dans les zones reculées et isolées. Cette nouvelle initiative marque la prochaine étape de la transition des connexions fixes vers le segment de la téléphonie mobile dans l'utilisation des technologies spatiales du pays.