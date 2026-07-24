OpenAI déploie un nouveau mode vocal pour l'application de bureau ChatGPT

OpenAI, leader dans le domaine de l'intelligence artificielle, a présenté une mise à jour majeure pour son application de bureau ChatGPT. Désormais, les utilisateurs peuvent non seulement communiquer par texte via leur ordinateur, mais aussi accomplir des tâches complexes et contrôler des agents AI à l'aide de commandes vocales. Cette étape marque une intégration plus profonde de l'intelligence artificielle dans le flux de travail quotidien. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

La nouvelle fonctionnalité repose sur la famille de modèles GPT-Live introduite au début du mois. Selon les représentants d'OpenAI, ce mode vocal est entièrement compatible avec les plateformes ChatGPT Work et Codex. Le système ne se limite pas à la simple conversation ; il possède la capacité de rechercher des informations sur des sites web et de lancer diverses applications de manière autonome.

Une commodité particulière a été créée pour les utilisateurs de macOS : grâce à la fonction Appshots, ChatGPT peut voir les informations à l'écran, y compris les textes alternatifs (alt-text) des images. Cela permet à l'utilisateur d'expliquer ce qui se passe à l'écran ou d'exécuter une tâche basée sur un document ouvert.

Gestion de tâches complexes par la voix

Contrairement aux versions vocales précédentes pour smartphones, l'application de bureau offre des capacités beaucoup plus étendues. Si la version mobile est principalement axée sur la communication, l'application pour ordinateur comprend et exécute des commandes en plusieurs étapes. Par exemple, un utilisateur peut dicter une tâche complexe nécessitant plusieurs actions, et ChatGPT posera des questions de clarification si des informations supplémentaires sont nécessaires.

Dans une vidéo de démonstration présentée par l'entreprise, un développeur a demandé à ChatGPT de créer un nouveau flux de travail (thread), d'envoyer une "pull request" et d'identifier la cause profonde d'une erreur dans le programme. Le fait que toutes ces actions aient été effectuées avec succès à l'aide d'une seule commande vocale témoigne d'une augmentation significative de la productivité des utilisateurs.

Selon ixbt.com, cette mise à jour a commencé à être déployée dans le monde entier à partir d'aujourd'hui. De plus, les utilisateurs pourront accéder aux fonctionnalités vocales du système Codex via un accès à distance depuis l'application iOS. Cela élargit les possibilités pour les développeurs d'écrire ou d'analyser du code en déplacement.

Actuellement, la concurrence sur le marché de l'intelligence artificielle s'intensifie. L'entreprise Anthropic a également mis à jour le mode vocal de son bot Claude. Claude peut désormais travailler en s'intégrant avec des services populaires tels que Gmail, Calendar, Slack, Notion et Canva grâce aux modèles Opus, Sonnet et Haiku. Cette course entre OpenAI et Anthropic contribue à l'émergence d'assistants numériques plus intelligents et plus pratiques pour les utilisateurs.