Le service Apple Pay devrait être lancé prochainement en Ouzbékistan

·50·Technologie
Le service Apple Pay devrait être lancé prochainement en Ouzbékistan

En Ouzbékistan, les préparatifs pour le lancement du service de paiement international Apple Pay sont en cours. Selon le Comité du tourisme, le service devrait être opérationnel dans les prochains jours. Cependant, aucune date précise n'a encore été officiellement annoncée.

Les travaux techniques pour l'introduction du service sont menés avec la participation de la Banque centrale, des banques commerciales et des systèmes de paiement locaux. Selon le plan, ces travaux d'intégration visent à élargir les possibilités d'utilisation des services de paiement internationaux.

Le Comité du tourisme a déclaré que cette initiative s'inscrit dans la continuité des efforts visant à créer des conditions favorables pour les touristes étrangers, notamment par l'intégration des principaux systèmes de paiement mondiaux dans l'infrastructure de l'Ouzbékistan. L'objectif est de permettre aux touristes d'utiliser les moyens de paiement auxquels ils sont habitués dans le pays.

Une attention particulière est également accordée aux marchés de la Chine et de l'Inde, où une augmentation du flux touristique est attendue. Des travaux d'intégration sont également en cours avec les systèmes de paiement Alipay+ et NPCI International, largement utilisés dans ces pays.

Ces mesures devraient réduire la dépendance des visiteurs étrangers vis-à-vis des espèces ou des cartes bancaires internationales et, en Ouzbékistan, contribuer à rendre les paiements encore plus pratiques.

Apple PayBanque centrale d'OuzbékistanAlipay+NPCI InternationalPaiement mobile
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«ZAMIN.UZ» rédacteur

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