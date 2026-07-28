L'application X Money d'Elon Musk est lancée aux États-Unis

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L'application X Money d'Elon Musk est lancée aux États-Unis

Élargissant son écosystème de services financiers, la plateforme X d'Elon Musk a officiellement commencé à déployer l'application X Money pour les abonnés payants aux États-Unis. Cette étape marque un tournant important pour transformer le réseau social en une application universelle « tout-en-un » combinant opérations financières et paiements quotidiens, rapporte Techcrunch.com rapporte .

Selon ixbt.com, la nouvelle offre inclut une carte de débit X Visa. Celle-ci peut être immédiatement connectée à Apple Pay et permet d'effectuer des transferts d'argent instantanés sans frais ni restrictions au sein de l'application. Une carte plastique physique X Visa sera également envoyée, permettant des retraits d'espèces gratuits aux distributeurs automatiques internationaux et sans frais supplémentaires pour les transactions à l'étranger.

Avantages financiers et taux d'intérêt

Le service X Money est destiné aux abonnés Premium et Premium+ aux États-Unis, offrant divers avantages financiers selon le forfait choisi. En particulier, les utilisateurs de Premium+, qui paient 40 dollars par mois ou 395 dollars par an, bénéficieront d'un taux de rendement annuel (APY) de 6 %. Les abonnés Premium standard, payant 8 dollars par mois ou 84 dollars par an, ne pourront bénéficier de ce taux de 6 % que s'ils lient leurs comptes via un dépôt direct (direct deposit).

De plus, selon l'entreprise, les utilisateurs peuvent obtenir jusqu'à 3 % de cashback sur certains types d'achats. S'ils connectent un dépôt direct à l'application, ils auront la possibilité d'accéder à leurs fonds plusieurs jours plus tôt.

Les racines historiques du projet

Le lancement de cette plateforme financière témoigne de la réalisation d'un rêve vieux de plusieurs décennies pour Elon Musk. Comme le rappellent les experts, l'entrepreneur avait fondé en 1999 X.com, une startup de services financiers qui avait ensuite fusionné avec PayPal. Après avoir racheté Twitter en 2022, Musk a renommé la plateforme en X et a racheté le domaine X.com.

Depuis l'acquisition du réseau social, Elon Musk a répété à plusieurs reprises son intention d'en faire une application universelle intégrant tous les services essentiels. Le déploiement de l'application X Money sur le marché américain est la concrétisation de ce grand plan stratégique et devrait avoir un impact majeur sur le marché des services financiers numériques à l'avenir.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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