Apple Pay lance ses services en Inde

Le géant technologique Apple se prépare à lancer officiellement son système de paiement Apple Pay en Inde, le pays le plus peuplé au monde. Selon TechCrunch, le service sera initialement proposé de manière limitée en partenariat avec Axis Bank. Cette entrée sur un marché immense, longtemps délaissé, est considérée comme une étape stratégique majeure pour Apple. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Il est précisé que le processus de déploiement connaîtra des limitations initiales. En particulier, Apple Pay ne prendra en charge que les cartes Axis Bank liées aux systèmes de paiement Visa et Mastercard, le réseau local indien RuPay n'étant pas inclus au lancement. De plus, les paiements ne pourront être effectués que via des points de vente et des terminaux spécifiquement adaptés au service.

Conditions du marché et spécificités

Le marché des paiements numériques en Inde diffère considérablement de celui des États-Unis et d'autres économies basées sur les cartes. Le système UPI (Unified Payments Interface), soutenu par le gouvernement, y domine largement, et les consommateurs sont habitués aux règlements instantanés par QR-codes sans utiliser de cartes bancaires. Apple Pay repose sur les cartes et nécessite une intégration avec chaque émetteur et fournisseur d'infrastructure, ce qui complexifie son déploiement à grande échelle.

Les experts soulignent que les conditions commerciales d'Apple ont constitué l'un des principaux obstacles lors des négociations avec les grandes banques indiennes. Selon certaines sources, Apple réclame une commission d'environ 20 points de base par transaction. Cela représente une part importante de la marge totale de 40 à 50 points de base sur la chaîne de paiement. En raison de ces conditions financières, des institutions majeures comme HDFC Bank, ICICI Bank et SBI Card ne devraient pas soutenir le système dans un premier temps.

Perspectives et sources de revenus

Bien que l'UPI domine le marché, Apple Pay pourrait trouver sa place parmi le nombre croissant d'utilisateurs d'iPhone dans le pays. Les utilisateurs d'appareils Apple appartiennent généralement à une catégorie à revenus élevés, plus susceptible d'utiliser des cartes de récompense. Cela rend difficile pour les banques d'ignorer ce service.

Même si Apple Pay reste initialement un service de niche, son modèle économique devrait rendre le marché indien nettement plus rentable pour Apple. Les commissions sur les transactions offriront à l'entreprise une source de revenus supplémentaire grâce à sa base d'utilisateurs en pleine croissance. Dans un premier temps, les clients d'Axis Bank pourront ajouter leurs cartes de crédit à l'application Wallet pour effectuer des achats en ligne et des paiements sans contact.