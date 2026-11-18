Il s'est avéré que les quatre appareils iPad de la famille étaient liés au même compte Apple Pay. Par conséquent, en effectuant des achats dans le jeu, l'enfant ne s'est pas rendu compte qu'il dépensait de l'argent réel.

Un enfant de 9 ans vivant à Halifax, au Canada, a dépensé près de 20 000 dollars américains dans le jeu Roblox pendant les vacances d'été. Ses parents ne l'ont découvert qu'après avoir reçu une notification indiquant que les fonds sur leur compte bancaire étaient épuisés.

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Ses parents, Keri Chernoff et Dawn Sutherland, ont déclaré que leur enfant avait dépensé un total de 28 000 dollars canadiens sur diverses plateformes de jeu. Environ 20 000 dollars de cette somme correspondent à des achats sur Roblox.

D'autres sociétés de jeux ont accepté de rembourser une grande partie des sommes dépensées par la famille. Cependant, Roblox a refusé de rembourser les frais. L'entreprise a déclaré que les paiements avaient été effectués par l'intermédiaire d'un tiers et a conseillé aux parents de contacter l'organisation fournissant le service de paiement.

Pour l'instant, on ignore si la famille pourra récupérer l'argent dépensé sur Roblox. Les parents espèrent que l'entreprise réexaminera sa décision.