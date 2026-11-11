Quel est le prix des iPhone 18 Pro et Pro Max ?
Au 11 novembre 2026, les nouveaux prix des smartphones de la gamme iPhone 18 ont été annoncés. La liste comprend les modèles iPhone DUO, iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max. Le prix des appareils varie en fonction de la capacité de stockage, de la couleur du boîtier et de la configuration de la carte SIM.
iPhone DUO
• 256 GB — 3199 dollars
• 512 GB — 3599 dollars
• 1 TB — 5499 dollars
• 2 TB — 6499 dollars
iPhone 18 Pro, eSIM + eSIM
• 256 GB Silver — 1599 dollars
• 256 GB Glacier — 1599 dollars
• 256 GB Black — 1649 dollars
• 256 GB Burgundy — 1649 dollars
• 512 GB — 1999 dollars
• 1 TB — 2899 dollars
iPhone 18 Pro Max, eSIM + eSIM
• 256 GB Black — 1799 dollars
• 256 GB Silver — 1799 dollars
• 256 GB Glacier — 1799 dollars
• 256 GB Burgundy — 1799 dollars
• 512 GB Black — 2099 dollars
• 512 GB Silver — 2099 dollars
• 512 GB Glacier — 2149 dollars
• 512 GB Burgundy — 2099 dollars
• 1 TB — 3099 dollars
• 2 TB Black — 3099 dollars (prix promotionnel)
iPhone 18 Pro, SIM + eSIM
• 256 GB Silver — 1749 dollars
• 256 GB Glacier — 1749 dollars
• 256 GB Black — 1749 dollars
• 256 GB Burgundy — 1749 dollars
• 512 GB — 2099 dollars
• 1 TB — 2999 dollars
iPhone 18 Pro Max, SIM + eSIM
• 256 GB Glacier — 1849 dollars
• 256 GB Black — 1899 dollars (prix promotionnel)
• 256 GB Silver — 1849 dollars
• 256 GB Burgundy — 1899 dollars
• 512 GB Black — 2229 dollars
• 512 GB Silver — 2199 dollars
• 512 GB Burgundy — 2229 dollars
• 512 GB Glacier — 2199 dollars
• 1 TB Black — 3099 dollars
• 1 TB Burgundy — 3099 dollars
• 1 TB Glacier — 3299 dollars
• 1 TB Silver — 3299 dollars
Les prix indiqués sont valables au 11 novembre 2026. Les prix des smartphones peuvent varier quotidiennement.
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