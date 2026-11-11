Un bébé de 11 mois retrouvé vivant après 24 heures enterré aux États-Unis

En Caroline du Sud, aux États-Unis, un bébé de 11 mois a été retrouvé vivant après être resté enterré pendant près de 24 heures. Il avait été enveloppé dans une serviette, placé dans une cage pour chien et enterré dans une zone boisée. C'est ce qu'a rapporté Reuters.

Il a été indiqué que le bébé, nommé Koa Sharp, avait disparu le 9 novembre. Il était sous la garde de son père, Michael Comer, au domicile de sa mère. Lorsque la mère est sortie, le père a emmené l'enfant. Suite à cela, la disparition du bébé a été signalée et la police ainsi que les services de secours ont lancé des recherches à grande échelle.

Les sauveteurs ont retrouvé l'enfant dans une zone boisée à environ 45 mètres de la maison du père de Comer. Des traces de terre fraîchement retournée y ont été découvertes. En commençant à creuser, les sauveteurs ont entendu les pleurs du bébé.

Le shérif du comté de Lexington, Jay Koon, a déclaré lors d'une conférence de presse que les pleurs de l'enfant étaient le son le plus joyeux pour les sauveteurs.

« Nous avons retrouvé Koa, âgé de 11 mois, vivant, se battant pour sa vie et pleurant. Il n'y a pas de son plus joyeux que d'entendre les pleurs d'un bébé », a-t-il déclaré.

Le shérif suppose qu'une poche d'air créée à l'intérieur de la cage enveloppée dans une serviette a pu aider l'enfant à survivre. Les sauveteurs l'ont immédiatement transporté à l'hôpital. Les médecins sont optimistes quant à son rétablissement.

Selon les informations, le père de l'enfant, Michael Comer, a été arrêté le 9 novembre au soir, soupçonné d'enlèvement et de résistance à l'arrestation par les forces de l'ordre. La question de porter des accusations supplémentaires contre lui est actuellement discutée avec les procureurs.

L'enquête sur l'incident se poursuit.