iPhone Duo, 18 Pro et Pro Max : prix actuels

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iPhone Duo, 18 Pro et Pro Max : prix actuels

Au 29 octobre, les prix des smartphones de la série iPhone 18 ont été annoncés. La liste présente les modèles iPhone Duo, iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max, avec leurs prix déterminés en fonction de la capacité de stockage, des couleurs et des types de carte SIM.

La version 256 GB de l'iPhone Duo est proposée à 2999 dollars, et la version 512 GB à 3449 dollars.

iPhone 18 Pro, E-SIM + E-SIM

• 256 GB, Silver : 1529 dollars
• 256 GB, Glacier : 1529 dollars
• 256 GB, Black : 1529 dollars
• 256 GB, Burgundy : 1539 dollars
• 512 GB : 1799 dollars
• 1 TB : 2899 dollars

iPhone 18 Pro Max, E-SIM + E-SIM

• 256 GB, Black : 1719 dollars
• 256 GB, Silver : 1729 dollars
• 256 GB, Glacier : 1739 dollars
• 256 GB, Burgundy : 1759 dollars
• 512 GB, Black : 1949 dollars
• 512 GB, Silver : 1979 dollars
• 512 GB, Glacier : 1979 dollars
• 512 GB, Burgundy : 1999 dollars
• 1 TB : 2699 dollars

iPhone 18 Pro, SIM + E-SIM

• 256 GB, Silver : 1539 dollars
• 256 GB, Glacier : 1589 dollars
• 256 GB, Black : 1569 dollars
• 256 GB, Burgundy : 1569 dollars
• 512 GB : 1839 dollars
• 1 TB : 2799 dollars

iPhone 18 Pro Max, SIM + E-SIM

• 256 GB, Glacier : 1749 dollars
• 256 GB, Black : 1739 dollars
• 256 GB, Silver : 1739 dollars
• 256 GB, Burgundy : 1779 dollars
• 512 GB, Black : 1999 dollars
• 512 GB, Silver : 2029 dollars
• 512 GB, Burgundy : 1999 dollars
• 512 GB, Glacier : 2029 dollars
• 1 TB, Black : 2679 dollars
• 1 TB, Burgundy : 2699 dollars
• 1 TB, Glacier : 2999 dollars
• 1 TB, Silver : 2999 dollars

Les prix indiqués sont valables au 29 octobre 2026. Selon la source commerciale, les prix des smartphones peuvent varier quotidiennement. Il est donc conseillé de vérifier le prix actuel avant tout achat.

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Nodirbek Razzokov
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