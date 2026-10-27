Prix actuels de l'iPhone 18 Pro et Pro Max
Les prix des smartphones iPhone Duo, iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max ont été annoncés aujourd'hui. Les tarifs varient selon la capacité de stockage, la couleur du boîtier et le type de carte SIM. Des prix distincts sont fixés pour les versions E-SIM + E-SIM et SIM + E-SIM. Selon les informations publiées, la version 256 GB de l'iPhone Duo est proposée à 3199 dollars, et la version 512 GB à 3799 dollars.
Prix de l'iPhone Duo
• 256 GB : 3199 dollars
• 512 GB : 3799 dollars
Versions E-SIM + E-SIM
iPhone 18 Pro, 256 GB :
• Silver : 1549 dollars
• Glacier : 1549 dollars
• Black : 1549 dollars
• Burgundy : 1549 dollars
iPhone 18 Pro :
• 512 GB : 1819 dollars
• 1 TB : 2899 dollars
iPhone 18 Pro Max, 256 GB :
• Black : 1729 dollars
• Silver : 1739 dollars
• Glacier : 1739 dollars
• Burgundy : 1779 dollars
iPhone 18 Pro Max, 512 GB :
• Black : 1999 dollars
• Silver : 2019 dollars
• Glacier : 1999 dollars
• Burgundy : 2059 dollars
iPhone 18 Pro Max, 1 TB : 2699 dollars
Versions SIM + E-SIM
iPhone 18 Pro, 256 GB :
• Silver : 1549 dollars
• Glacier : 1579 dollars
• Black : 1579 dollars
• Burgundy : 1579 dollars
iPhone 18 Pro :
• 512 GB : 1859 dollars
• 1 TB : 2799 dollars
iPhone 18 Pro Max, 256 GB :
• Glacier : 1749 dollars
• Black : 1739 dollars
• Silver : 1739 dollars
• Burgundy : 1769 dollars
iPhone 18 Pro Max, 512 GB :
• Black : 2049 dollars
• Silver : 2079 dollars
• Burgundy : 2059 dollars
• Glacier : 2049 dollars
iPhone 18 Pro Max, 1 TB :
• Black : 2679 dollars
• Burgundy : 2699 dollars
• Glacier : 2999 dollars
• Silver : 2999 dollars
Les prix peuvent varier quotidiennement. Il est donc conseillé de vérifier le tarif en vigueur auprès du vendeur avant tout achat.
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