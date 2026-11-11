Quel est le prix des modèles iPhone 17 Pro et Pro Max ?

Au 11 novembre 2026, les nouveaux prix des smartphones iPhone ont été annoncés. La liste comprend les modèles des séries iPhone 15, iPhone 16, iPhone 16 Pro Max et iPhone 17. Les prix varient selon la capacité de stockage, la couleur du boîtier et la configuration de la carte SIM.

iPhone 15 et iPhone 16

• iPhone 15, 128 GB — 659 dollars

• iPhone 16, 128 GB — 849 dollars

• iPhone 16 Pro Max, 256 GB — 1299 dollars

eSIM + eSIM, 2 IMEI enregistrés

iPhone 17

• 256 GB — 929 dollars (prix promotionnel)

iPhone 17 Air

• 256 GB Blue — 989 dollars

• 256 GB Black — 989 dollars

• 256 GB Gold — 989 dollars

• 256 GB White — 989 dollars

iPhone 17 Pro

• 256 GB Orange — 1219 dollars (prix promotionnel)

• 256 GB Deep Blue — 1249 dollars (prix promotionnel)

• 256 GB Silver — 1349 dollars

• 512 GB Blue — 1499 dollars

• 512 GB Orange — 1299 dollars (prix promotionnel)

• 512 GB Silver — 1449 dollars

• 1 TB Orange — 1649 dollars (prix promotionnel)

iPhone 17 Pro Max

• 256 GB Deep Blue — 1449 dollars

• 256 GB Orange — 1449 dollars

• 256 GB Silver — 1499 dollars

• 512 GB Deep Blue — 1599 dollars (prix promotionnel)

• 512 GB Orange — 1499 dollars (prix promotionnel)

• 512 GB Silver — 1699 dollars

• 1 TB Orange — 1899 dollars

• 1 TB Blue — 1849 dollars

• 1 TB Silver — 1899 dollars

• 2 TB Blue — 2199 dollars

• 2 TB Orange — 2199 dollars

• 2 TB Silver — 2399 dollars

SIM + eSIM, 2 IMEI enregistrés

iPhone 17

• 256 GB — 999 dollars

iPhone 17 Pro

• 256 GB Orange — 1349 dollars

• 256 GB Deep Blue — 1479 dollars

• 256 GB Silver — 1499 dollars

• 512 GB Orange — 1499 dollars

• 512 GB Silver — 1599 dollars

• 512 GB Blue — 1629 dollars

• 1 TB Orange — 1699 dollars (prix promotionnel)

• 1 TB Silver — 1879 dollars (prix promotionnel)

• 1 TB Blue — 1999 dollars

iPhone 17 Pro Max

• 256 GB Deep Blue — 1499 dollars (prix promotionnel)

• 256 GB Orange — 1499 dollars

• 256 GB Silver — 1579 dollars

• 512 GB Orange — 1699 dollars

• 512 GB Blue — 1629 dollars (prix promotionnel)

• 512 GB Silver — 1799 dollars

• 1 TB Orange — 2029 dollars

• 1 TB Blue — 1949 dollars

• 1 TB Silver — 2099 dollars

• 2 TB Blue — 2399 dollars

• 2 TB Orange — 2399 dollars

• 2 TB Silver — 2499 dollars

Les prix indiqués sont valables au 11 novembre 2026. Le prix des smartphones peut changer quotidiennement.