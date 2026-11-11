Terrible accident de masse en Bulgarie : 86 véhicules impliqués, 12 morts

Le matin du 10 novembre 2026, près du village de Zimnitsa, dans la région de Yambol au sud-est de la Bulgarie, l'un des accidents de la route les plus graves et les plus tragiques de l'histoire du pays a eu lieu. En raison d'un brouillard extrêmement dense et de conditions météorologiques défavorables, sur les deux voies opposées de l'autoroute « Thrace » (A1), un total de 86 véhicules sont entrés en collision.

Collision de 86 véhicules : Détails de la tragédie

Selon les premières informations des autorités, un brouillard soudain et très dense vers 07h00 a considérablement réduit la visibilité des conducteurs. De plus, l'humidité de la chaussée et la vitesse excessive des conducteurs dans ces conditions dangereuses sont citées comme les causes principales de la tragédie.

De nombreux poids lourds et un bus de passagers ont été impliqués dans ces collisions fatales. Malgré les mesures prises immédiatement, sur les lieux de l'accident et dans les hôpitaux, 12 personnes sont décédéeset environ 50 personnes ont été grièvement blessées.

Paramètres et indicateurs de l'accident Informations officielles et détails Date et heure de l'incident 10 novembre 2026, vers 07h00 du matin Lieu Sud-est de la Bulgarie, région de Yambol, près du village de Zimnitsa (autoroute A1 « Thrace ») Véhicules impliqués Total 86 véhicules (camions et un bus de passagers) Victimes et blessés 12 morts, environ 50 blessés Causes principales Brouillard très dense, mauvaise visibilité et vitesse excessive non adaptée Mesures prises L'impossibilité d'utiliser des hélicoptères a conduit à la mobilisation d'avions médicaux spéciaux

« C'est la tragédie routière la plus grave que notre pays ait connue ces dernières années, avec le plus grand nombre de victimes. Nous exprimons nos plus sincères condoléances aux familles des disparus. »

Opération de sauvetage et avions médicaux spéciaux

Les opérations de secours sur place se sont déroulées dans des conditions extrêmement difficiles. En raison de l'épaisseur du brouillard, l'utilisation d'hélicoptères traditionnels pour évacuer rapidement les blessés était totalement impossible. C'est pourquoi le gouvernement bulgare a dû mobiliser d'urgence des avions médicaux spéciaux pour transporter les patients dans un état critique vers les principaux hôpitaux du pays.

Deuil national déclaré

Le Premier ministre bulgare, Roumen Radev, a officiellement qualifié cet incident tragique de « tragédie nationale ». Afin d'honorer la mémoire des victimes dans le pays, le 11 novembre a été déclaré journée de deuil national et les drapeaux nationaux ont été mis en berne.

Les autorités appellent les conducteurs à respecter strictement les limites de vitesse dans des conditions météorologiques défavorables, en particulier lors des journées brumeuses de la saison automne-hiver.

Selon vous, quelles mesures strictes supplémentaires ou systèmes de contrôle automatique devraient être mis en place pour les conducteurs afin de prévenir de telles tragédies de masse sur les routes ? Laissez votre avis dans les commentaires !